    आजमगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो मजदूरों की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में काशी-अयोध्या मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बिह ...और पढ़ें

    हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र के काशी - अयोध्या मार्ग पर सिकंदर पट्टी गांव के पास बाइक सवार दो मजदूरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ज‍िससे दोनों की ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    इस दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रंजन कुमार (22) पुत्र मुंद्रिकाराम निवासी ग्राम मगुराहा असली, थाना राजेपुर, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) व कामेश्वर भगत 50 वर्ष पुत्र जयलाल भगत निवासी ग्राम रामपुर सितुआही थाना साहिबगंज जिला मुजफ्फरपुर (बिहार), सुल्तानपुर जनपद के ढेमा स्थित एक विद्यालय में मजदूरी का काम करते थे।

    सोमवार की शाम को दोनों मजदूर एक बाइक पर सवार होकर किसी दोस्त से मिलने जौनपुर जनपद के शाहगंज गए थे। दोस्त से मिलकर देर रात दोनों ढेमा, सुल्तानपुर वापस जा रहे थे। वह जब पवई थाना क्षेत्र के सिकंदर पट्टी गांव के निकट पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई।