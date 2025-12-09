आजमगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो मजदूरों की मौत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र के काशी - अयोध्या मार्ग पर सिकंदर पट्टी गांव के पास बाइक सवार दो मजदूरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ज‍िससे दोनों की ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रंजन कुमार (22) पुत्र मुंद्रिकाराम निवासी ग्राम मगुराहा असली, थाना राजेपुर, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) व कामेश्वर भगत 50 वर्ष पुत्र जयलाल भगत निवासी ग्राम रामपुर सितुआही थाना साहिबगंज जिला मुजफ्फरपुर (बिहार), सुल्तानपुर जनपद के ढेमा स्थित एक विद्यालय में मजदूरी का काम करते थे।