आजमगढ़ में दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मुबाकरपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। पियरोपुर निवासी 52 वर्षीय पतिराज दूध बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे।

सोमवार की सुबह, पतिराज दूध लेकर बाजार में बिक्री के लिए निकले थे। रास्ते में मंझरिया (तलवा) के पास एक सुनसान स्थान पर दो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका और गोली मार दी। गोली लगते ही पतिराज की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

पतिराज की पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ मायके गई हुई हैं, जबकि उनका बड़ा बेटा बहर रहकर नौकरी करता है। इस घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है।