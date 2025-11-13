यूपी के इस जिले में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों की होगी जांच, लाभार्थियों से होगी पूछताछ

पुलिस के अलावा साचीज के अधिकारी गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार भी आयुष्मान भारत के पोर्टल में सेंध लगाई गई है, जैसे कि मई 2025 में 9.45 करोड़ रुपये कई अस्पतालों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। अभी तक कि जांच में पता चला है कि मई में अधिकारियों की आइडी हैक करके 9.45 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसी तरह अधिकारियों के नंबर हैक करके आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। करोड़ों के भुगतान के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भी जांच कर रही है। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आइएसए) की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है।

-डाॅ. एनडी शर्मा, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी।