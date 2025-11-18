आयुष निदेशालय ने मांगा आयुर्वेदिक अस्पतालों में दवाओं की कमी का डेटा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी की प्राचीन आयुर्वेदिक धरोहर को मजबूत करने की दिशा में दैनिक जागरण के अभियान पर शासन ने ध्यान दिया है। मंडल के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में कई महीनों से चली आ रही दवाओं की किल्लत का उत्तर प्रदेश आयुष निदेशालय ने संज्ञान लिया है।

निदेशालय ने जनपद के सभी 85 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों से दवाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इस्टीमेट तैयार होते ही आवश्यक औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे शीघ्र ही दवाओं की कमी पूरी हो जाएगी। एक रुपये के पर्चे पर मरीजों को निश्शुल्क दवाएं मिलने लगेंगी।

जागरण ने 15 नवंबर के अंक में आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय में दवाओं का स्टाक खत्म व 16 नवंबर के अंक में आयुर्वेदिक केंद्रों में दवाओं का संकट, मरीज निराश शीर्षक से खबरें प्रकाशित की थीं। वाराणसी मंडल (वाराणसी, भदोही, चंदौली) के अस्पतालों में जहां मानक के अनुसार 210 प्रकार से अधिक दवाओं की जरूरत है, वहीं पिछले कई महीनों से मात्र सात से 30 दवाओं से ही काम चल रहा था।