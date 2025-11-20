जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते कुछ द‍िनों से दवाओं की कमी और कम उपलब्‍धता की वजह से चर्चा में रहे आयुर्वेद के अस्‍पतालों को लेकर प्रशासन‍िक जानकारी सामने आई है। बताया गया क‍ि जांच में दवाएं पर्याप्‍त म‍िली हैं। दवाओं में कमी की बातें न‍िराधार हैं।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ अरविन्द कुमार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ लेने हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पर उपस्थित होने की लोगो से अपील करते हुए आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय में दवाओं का स्टॉक खत्म होने की कतिपय शिकायत को संज्ञान लेते हुए बताया कि जिले की आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पर पर्याप्त मात्रा में दावों की उपलब्धता है।