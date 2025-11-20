Language
    आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, म‍िली थी कमी की श‍िकायत

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:02 PM (IST)
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:02 PM (IST)

    आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों में दवाओं की कमी की शिकायतों के बाद, सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी चिकित्सालयों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। अब मरीजों को दवाओं की कमी के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं।

    जिले की आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पर पर्याप्त मात्रा में दावों की उपलब्धता है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते कुछ द‍िनों से दवाओं की कमी और कम उपलब्‍धता की वजह से चर्चा में रहे आयुर्वेद के अस्‍पतालों को लेकर प्रशासन‍िक जानकारी सामने आई है। बताया गया क‍ि जांच में दवाएं पर्याप्‍त म‍िली हैं। दवाओं में कमी की बातें न‍िराधार हैं। 

    क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ अरविन्द कुमार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ लेने हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पर उपस्थित होने की लोगो से अपील करते हुए आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय में दवाओं का स्टॉक खत्म होने की कतिपय शिकायत को संज्ञान लेते हुए बताया कि जिले की आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पर पर्याप्त मात्रा में दावों की उपलब्धता है।

    उन्होंने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सेवापुरी की ओपीडी रजिस्टर व औषधि स्टॉक रजिस्टर की जाँच करायी गयी, जो कि चिकित्साधिकारी द्वारा 50 मरीजों को देखा गया है। यहां पर 36 आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध है।

    साथ ही अन्य चिकित्सालय सेवापुरी, सिन्धौरा, हिरामनपुर, मंगारी, कबीरचौरो, मिर्जामुराद, रोहनिया में ऋतुजनित रोगों हेतु 25-30 आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध है। जिससे रोगियों का उपचार सामान्य रूप से किया जा रहा है। विगत 03 माह में 57 तरह की आयुर्वेदिक औषधियां समस्त चिकित्सालयों में वितरण किया जा चुका है। आगामी औषधियों की मांग निदेशालय को भेजा भी जा चुका है।