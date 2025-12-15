Language
    वाराणसी में बैक और मन्दिर में चोरी का प्रयास, मंदिर में दानपेटी सहित चांदी का मुकुट चोरी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में चोरों ने बैंक, मंदिर और कैंटीन को निशाना बनाया। ग्रामीण बैंक में रोशनदान का ग्रिल काटकर घुसे और सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए। ...और पढ़ें

    घुरहूपुर क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में बैंक, मंदिर और कैंटीन को अपना निशाना बनाया। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के घुरहूपुर क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में बैंक, मंदिर और कैंटीन को अपना निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में चोरों ने बीती रात रोशनदान का ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर बॉक्स को तोड़कर महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगर प्रिंट का नमूना इकट्ठा किया।

    पुलिस ने रात गश्त के दौरान चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार, चोर बैंक के पीछे से रोशनदान का ग्रिल काटकर अंदर घुसे। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरा का तार काटकर हार्ड डिस्क को छत पर फेंक दिया। इसके बाद, बैंक के काउंटरों को खंगालते हुए दस्तावेजों को बिखेर दिया। कुछ न मिलने पर, चोर एक आलमारी को रोशनदान के नीचे रखकर उस पर चढ़ गए और पर्दे के सहारे बाहर निकल गए।

    बैंक में चोरी की सूचना मकान मालिक राहुल ने बैंक ब्रांच मैनेजर अर्जुन निगम को दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। उपनिरीक्षक राहुल यादव ने बताया कि रात गश्त के दौरान हूटर बजने पर दो युवक भागते हुए दिखाई दिए, जिन्हें दौड़ाया गया, लेकिन वे भागने में सफल रहे।

    वहीं, दूसरी ओर चोरों ने बरईपुर स्थित महलिया माई मंदिर का मुख्य गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपये और महलिया माई की मूर्ति पर लगे चांदी के दो मुकुट, दो अष्टधातु के चेहरे, तथा विष्णु और लक्ष्मी की अष्टधातु की मूर्तियां चुरा लीं। इनकी कुल कीमत लगभग दो लाख रुपये बताई जा रही है। मंदिर के पुजारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि चोरी की जानकारी रात लगभग डेढ़ बजे मिली।

    चोरी की तहरीर स्थानीय थाने में दी गई है। इसके अलावा, मिनी जू पार्क के अंदर खजुही की कैंटीन में भी चोरों ने रात में घुसकर खिड़की तोड़कर एक सिलेंडर और कोल्ड्रिंक की चार पेटी चुरा लीं। जब सुबह अवधेश कैंटीन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ था। सारनाथ में हुई इन चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।