    वाराणसी में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास, केस दर्ज

    By Sonu singhEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    वाराणसी में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिसकर्मी ड्यूट ...और पढ़ें

     घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक तनाव रहा, हालां‍क‍ि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के काली माता मंदिर चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। ट्रैफिक लाइन में तैनात आरक्षी कांस्‍टेबल टीपी दीपक कुमार ने तहरीर देकर बताया कि ब्रेज़ा कार सवार युवकों ने न केवल ट्रैफिक पुलिस से गाली-गलौज की, बल्कि सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाते हुए उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की।

    घटना 10 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:10 बजे की है, जब आरक्षी दीपक कुमार और हेड कांस्‍टेबल वारिस जमा काली माता मंदिर चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था में लगे थे। इसी दौरान UP65FS3262 नंबर की ब्रेज़ा कार ओवरब्रिज पर लगी बैरिकेडिंग के पास गलत दिशा से मुड़ने लगी। पुलिसकर्मियों ने चालक को रोककर सही रास्ते से जाने की सलाह दी, तो कार में बैठे 3–4 युवक गाली-गलौज करते हुए पुलिसकर्मियों से उलझ गए।

    आरोप है कि युवकों ने धमकी देते हुए कहा कि—“गाड़ी यहीं से घुमेगी, चाहे जो कर लो।” उनकी हरकत से ओवरब्रिज पर दोनों ओर जाम लग गया और यातायात बाधित हुआ। सूचना पर अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची और व्यवस्था बहाल की। करीब 10 मिनट बाद वही गाड़ी पुलिस लाइन की दिशा से दोबारा आई। पुलिस ने वाहन रोका और पूछताछ की, जिसमें चालक ने अपना नाम मो. सानू बताया। तभी कार में बैठे अन्य युवकों ने चालक को उकसाया—“गाड़ी बढ़ाओ, ऐसे पुलिस वाले बहुत देखे हैं।”

    तहरीर के मुताबिक, चालक ने मौके पर मौजूद आरक्षी दीपक कुमार पर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी। कार की रफ्तार तेज होने के कारण आरक्षी लगभग 100 मीटर तक घ‍िसटते चले गए, हालांकि किसी तरह उन्होंने खुद को गाड़ी से अलग कर जान बचाई। इस दौरान उन्हें कई जगह चोटें भी आईं। इसके बाद आरोपी युवक कार लेकर पहड़िया की ओर फरार हो गए। आरक्षी दीपक कुमार की तहरीर के आधार पर लालपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।