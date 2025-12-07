असि घाट पर अठ्ठासी कार्यक्रम में 65 से 95 वर्ष के लोगों ने खेला अपने जमाने का खेल

जागरण संवाददाता, वाराणासी। जाड़े की गुनगुनाती धूप में 65 से 95 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक असि घाट पर अपने जमाने के खेल के लिए घाट किनारे बनाये खेल मैदान में रविवार को सहज ही उतर गए। यह अवसर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा आयोजित अठ्ठासी कार्यक्रम के तहत मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वंदे मातरम गीत से आरंभ हुए इस अनूठे खेल में वरिष्ठ नागरिकों ने अपने बचपन के खेल जैसे गिल्ली-डंडा, रस्सा-कस्सी, कंचा, लट्टू नचाने, टायर दौड़ और तीन तिबड़ी में भाग लिया, जिससे उनकी पुरानी स्मृतियां ताजा हो गईं। सर्वाधिक आयुवर्ग के उदय नारायण सिंह ने केशरिया रंग का डंडा संभाला और हरे रंग की गिल्ली को तांड मारकर हवा में उछाल दिया। उन्होंने बताया कि जब वे बचपन में गिल्ली-डंडा खेलते थे, तो नारा लगाते थे, "गिल्ली-डंडा बीच मैदान, नहीं बनेगा पाकिस्तान।" इस बार खिलाड़ियों ने आधुनिक संदर्भ में नया नारा लगाया, "गिल्ली-डंडा बीच मैदान, फिर से भारत में मिलेगा पाकिस्तान।"

कार्यक्रम में रस्सा-कस्सी, कंचा, लट्टू नचाने, टायर दौड़ और तीन तिबड़ी में भी वरिष्ठ नागरिकों का उत्साह देखते बन रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारायण खेमका और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता अशोक पांडेय ने भी गिल्ली-डंडा व अन्य खेलों में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मिठाई लाल यादव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मनीष चौरसिया ने किया। स्वागत अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया।