राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने वंदे भारत में दैनिक जागरण पढ़कर साझा की पूर्वोत्तर विकास की अनुभूति

जागरण संवाददाता, वाराणसी । आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि बनारस में रहते हुए हमेशा दैनिक जागरण पढ़ता रहा। इसके बाद सिक्किम और आसाम तक पहुंचा लेकिन आज भी नियमित दैनिक जागरण पढ़ता हूं। लक्ष्मण आचार्य शनिवार को नव निर्वाचित बोडो टेरीटोरियल कौंसिल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वंदेभारत ट्रेन से जा रहे थे।

उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस से जाते हुए अखबार पढ़ते हुए अपनी फोटो फेसबुक पर डाली। लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ हुई विकास की अश्वमेध यात्रा ने पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को एक नई गति और दिशा प्रदान की है। भारतीय रेल की तीव्र प्रगति विकसित भारत के निर्माण का सशक्त आधार बन चुकी है। यह यात्रा पूर्वोत्तर में प्रगति, उभरती नई संभावनाओं और समावेशी विकास की अनुभूति करा रहा है।