Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने वंदे भारत में दैनिक जागरण पढ़कर साझा की पूर्वोत्तर विकास की अनुभूति

    By Ashok Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने अपने बनारस में रहने के दौरान से ही दैनिक जागरण पढ़ने की अपनी आदत को जारी रखा है यहाँ तक कि सिक्किम और आसाम में रहने के दौरान भी। वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा करते हुए उन्होंने अखबार पढ़ते हुए अपनी तस्वीर साझा की।

    prefferd source google
    Hero Image
    बोले लक्ष्‍मण आचार्य - बनारस से सिक्किम फिर आसाम तक पढ़ रहा हूं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि बनारस में रहते हुए हमेशा दैनिक जागरण पढ़ता रहा। इसके बाद सिक्किम और आसाम तक पहुंचा लेकिन आज भी नियमित दैनिक जागरण पढ़ता हूं। लक्ष्मण आचार्य शनिवार को नव निर्वाचित बोडो टेरीटोरियल कौंसिल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वंदेभारत ट्रेन से जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस से जाते हुए अखबार पढ़ते हुए अपनी फोटो फेसबुक पर डाली। लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ हुई विकास की अश्वमेध यात्रा ने पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को एक नई गति और दिशा प्रदान की है। भारतीय रेल की तीव्र प्रगति विकसित भारत के निर्माण का सशक्त आधार बन चुकी है। यह यात्रा पूर्वोत्तर में प्रगति, उभरती नई संभावनाओं और समावेशी विकास की अनुभूति करा रहा है।