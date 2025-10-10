वाराणसी से महाराष्ट्र के लिए एक और स्पेशल ट्रेन, त्योहार में पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को मिली राहत
रेलवे ने वाराणसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी, जो जौनपुर, लखनऊ, और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सीटें पहले से बुक कर लें।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने वाराणसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक (टी.) के बीच आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस बाबत शुक्रवार को लोकमान्य तिलक (टी.) - वाराणसी जं. स्पेशल ट्रेन की जानकारी रेलवे की ओर से एक्स हैंडल पर साझा की गई है।
वाराणसी से चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का स्टापेज जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर जंक्शन, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) बीना जंक्शन, रानी कमलापति, इटारसी जंक्शन, खंडवा, भुसावल जंक्शन, नासिक रोड, कल्याण जंक्शन और थाने रेलवे स्टेशन होंगे। यहां से यात्री सफर कर सकते हैं। 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक हर सोमवार को यह ट्रेन 1.35 बजे रवाना होगी। इसके अलावा ट्रेन हर मंगलवार को शाम 4.55 बजे लोकमान्य तिलक (टी.) से वाराणसी के लिए रवाना होगी।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वाराणसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच विशेष फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह निर्णय त्योहारों के मौसम में यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए चलाई जाएगी जो त्योहारों के दौरान अपने घरों की ओर यात्रा करना चाहते हैं।
इस विशेष ट्रेन का संचालन 13 अक्टूबर से शुरू होगा और यह 17 नवंबर तक होगा। ट्रेन का समय और मार्ग पहले से निर्धारित किया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। इस ट्रेन में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस विशेष ट्रेन के माध्यम से हम त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस ट्रेन में आरक्षित सीटों की संख्या सीमित होगी, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सीटें पहले से बुक कर लें। इसके लिए रेलवे की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है।
विशेष ट्रेन का मार्ग वाराणसी जंक्शन से शुरू होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाएगा। इस ट्रेन में वातानुकूलित श्रेणी की बोगियां होंगी, जिससे सभी वर्ग के यात्रियों को यात्रा करने का अवसर मिलेगा। रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रेन की समयबद्धता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह विशेष ट्रेन एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई अन्य विशेष ट्रेनें भी चलाने की योजना बनाई है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। इस प्रकार की पहल से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि रेलवे को भी अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।
इस विशेष ट्रेन के संचालन से संबंधित सभी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। इसके अलावा, रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें और कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों का ध्यान रखें।
वाराणसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलने वाली यह आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए एक सुखद और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। रेलवे की इस पहल से त्योहारों के मौसम में यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा।
For the convenience of rail passengers, Railways have decided to run a reserved Festival Special train between Varanasi Jn. - Lokmanya Tilak (T.) - Varanasi Jn. as per the details given below. #FestivalSpecialTrain pic.twitter.com/kjJM5Na693— Northern Railway (@RailwayNorthern) October 10, 2025
