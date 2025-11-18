वाराणसी में सचिन तेंदुलकर की पत्नी और बेटी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन
सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने मंदिर के भव्य कॉरिडोर की सुंदरता की प्रशंसा की और आम श्रद्धालुओं की तरह पूजा-अर्चना की। मुख्य पुजारी ने विधि-विधान से दर्शन करवाए और उनके माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर ने सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन किया। मां-बेटी ने इस दौरान न केवल भव्य कॉरिडोर की सुंदरता की सराहना की, बल्कि पूरी श्रद्धा से विधि-विधान के साथ बाबा विश्वनाथ का पूजन-अर्चन भी किया।
पूजा के पश्चात, आम श्रद्धालुओं की तरह फर्श पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। अंजलि और सारा तेंदुलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धा के साथ दर्शन किए। दोनों ने मंदिर के भव्य कॉरिडोर की सुंदरता की प्रशंसा की और आम भक्तों की तरह सादगी से पूजा-अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत किया और दर्शन के दौरान उनकी गहरी आस्था स्पष्ट रूप से नजर आई।
मंदिर परिसर में बने विशाल और सुंदर कॉरिडोर को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। मंदिर पहुंचने के बाद, दोनों ने शांत मन से पूजा-अर्चना की और कुछ समय वहां बैठकर आध्यात्मिक माहौल का आनंद लिया और मंदिर के बारे में प्रशासन से जानकारी भी ली। मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी सादगी से दर्शन कर रहीं इन दोनों को देखकर उत्साह दिखाया।
पूजा के दौरान, मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्रीकांत मिश्रा ने अंजलि और सारा को विधि-विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करवाया। पूजा के समय दोनों के माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाया।
