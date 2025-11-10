जागरण संवाददाता (लोहता) वाराणसी। थाना क्षेत्र के भिटारी क्षेत्र के पास एक क‍िशोरवय मामा ने मासूम भांजी के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची को दर्द होने लगा तो वह घटना की जानकारी अपने मां बाप को दिया तो उन्होंने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दिया।

पुलिस मौके पर पहुंच कर आरोपी को कब्जे में लेकर पीड़ित के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। भिटारी क्षेत्र के पास रहने वाले बच्ची के पिता ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया क‍ि हमारे छोटे भाई का साला दीपावली पर आया और वहीं रहने लगा। बीती रात को हमारी मासूम बच्ची को छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।