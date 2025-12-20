अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया, पेशी के समय कचहरी में रही भारी पुलिस बल की तैनाती

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पूर्व आइपीएस अधिकारी व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान पूरे कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिसबल के साथ पीएसी के जवान तैनात थे। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद अमिताभ ठाकुर को एक जनवरी तक 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड मंजूर की। अमिताभ ठाकुर ने अदालत से उन्हें वाराणसी के जेल में रखने की अपील की, लेकिन न्यायिक रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस उन्हें लेकर देवरिया जेल चली गई। वाराणसी निवासी अम्बरीश सिंह भोला ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बीते आठ नवंबर को मनगढ़ंत साक्ष्य के आधार पर एक आपराधिक मामले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाने का केस दर्ज कराया था।