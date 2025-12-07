मुंबई से प्रयागराज जा रही फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, तकनीकी खराबी के कारण हुई इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, बाबतपुर। अकासा एयर का विमान क्यूपी-1546 तकनीकी कारणों से अचानक मार्ग बदलना पड़ा। यह विमान मुंबई से प्रयागराज जा रहा था, तभी प्रयागराज एयरपोर्ट पर जारी नोटम (नोटिस टू एयरमैन) के चलते विमान को वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट कर दिया गया।

(नोटम ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सैन्य अभ्यास या रनवे बंद होने या लैंडिंग में बाधा के दौरान एयरपोर्ट अथारिटी द्वारा जारी किया जाता है जिसमे विमान का रास्ता बदल दिया जाता है)।

एयरपोर्ट के अनुसार, विमान करीब 16.30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। विमान में कुल 191 यात्री सवार थे, जिनमें सात क्रू मेंबर और 184 यात्री शामिल थे। विमान लैंडिंग होने के बाद एयरपोर्ट पर पार्क कराया गया।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि डायवर्जन की सूचना मिलते ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं, जिससे विमान के आगमन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।