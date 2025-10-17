Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    राहुल गांधी मामले में आदेश पर अजय राय ने जताया न्यायपालिका का आभार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    वाराणसी में राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में आए फैसले पर अजय राय ने न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने न्यायपालिका में विश्वास जताते हुए कहा कि सत्य की ही जीत होगी। इस खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और वे खुशी मना रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

     निर्णय के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। न्यायालय ने शुक्रवार को दायर उस वाद को निरस्त कर दिया, जो राहुल गांधी के पिछले वर्ष अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए बयान पर आधारित था। इस निर्णय के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ते अविश्वास और उनके खिलाफ बनते खराब माहौल पर चर्चा की थी। उन्होंने विशेष रूप से कृषि कानूनों के समय भाजपा द्वारा सिख समुदाय के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न असुरक्षा के माहौल पर भी प्रकाश डाला।

    अजय राय ने आगे कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य होता है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाए, सवाल पूछे और आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन भी करे। लेकिन आरएसएस और भाजपा की सोच पूरी तरह से तानाशाही है। यह मुकदमा भी इसी आलोकतांत्रिक मानसिकता का परिणाम था, जिसका उद्देश्य राहुल गांधी की छवि को धूमिल करना और उन्हें परेशान करना था।

    उन्होंने कहा कि ये लोग यह नहीं जानते कि कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष करना सीखा है। हमारे नेता राहुल गांधी देश के हर वर्ग के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनका मूल मंत्र है, "डरो मत, सहो मत।"

    कहा क‍ि कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है और आगे भी अपने कार्यों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है और आगे भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी।