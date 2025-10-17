राहुल गांधी मामले में आदेश पर अजय राय ने जताया न्यायपालिका का आभार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। न्यायालय ने शुक्रवार को दायर उस वाद को निरस्त कर दिया, जो राहुल गांधी के पिछले वर्ष अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए बयान पर आधारित था। इस निर्णय के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है।

इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ते अविश्वास और उनके खिलाफ बनते खराब माहौल पर चर्चा की थी। उन्होंने विशेष रूप से कृषि कानूनों के समय भाजपा द्वारा सिख समुदाय के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न असुरक्षा के माहौल पर भी प्रकाश डाला।

अजय राय ने आगे कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य होता है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाए, सवाल पूछे और आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन भी करे। लेकिन आरएसएस और भाजपा की सोच पूरी तरह से तानाशाही है। यह मुकदमा भी इसी आलोकतांत्रिक मानसिकता का परिणाम था, जिसका उद्देश्य राहुल गांधी की छवि को धूमिल करना और उन्हें परेशान करना था।