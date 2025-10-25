Language
    बिहार में इस समय महाजंगल राज, एक मात्र रोजगार शराब की तस्करी : अजय राय

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:53 PM (IST)

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बिहार में 'महा जंगलराज' होने का आरोप लगाया, जहाँ शराब तस्करी एकमात्र रोजगार है और सरकार भी इसमें शामिल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न और पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। अजय राय ने छठ पूजा की तैयारियों में कमी और गंगा में सीवेज के पानी की समस्या पर सरकार की आलोचना की और हिंदू-मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाया।

    अजय राय ने भाजपा नेताओं द्वारा बिहार में जंगल राज लौटने की बात पर तीखा हमला बोला।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा नेताओं द्वारा बिहार में जंगल राज लौटने की बात पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बिहार में महा जंगलराज का माहौल है, जहां शराब की तस्करी ही एकमात्र रोजगार बन गया है। सरकार भी इस अवैध कारोबार में संलिप्त है। बिहार में न तो कोई फैक्ट्री स्थापित हुई है और न ही युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिसके कारण युवा पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं।

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अराजकता का माहौल व्याप्त है। उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न के 15130 मामले सामने आए हैं। कानपुर में नेहा शंखवार ने उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली।

    काकोरी में आरएसएस के संघ संचालक रामाकांत गुप्ता के भाई ने एक दलित को पेशाब चटवाया। प्रयागराज में एक पत्रकार पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। राहुल गांधी का नाम लेने पर हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरएसएस के लोग ही हैं, जो पहले लोगों को जहन्नुम पहुंचा रहे थे।

    अजय राय ने कहा कि छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है और नहाय-खाय का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। बनारस में गंगा घाट पर इस पर्व की तैयारी नहीं की गई है। सीवेज का पानी गंगा में डाला जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। छठ पूजा बिहार से शुरू होता है और हर घर में इसे मनाया जाता है। लेकिन बिहार से बाहर रहने वालों के आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार ने 12 हजार ट्रेन चलाने का दावा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

    अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए केवल हिंदू-मुस्लिम का राग अलाप रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।