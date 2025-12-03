अजय राय ने लगाए गंभीर आरोप, कहा - "बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद “दामाद” जैसी VVIP ट्रीटमेंट," देखें वीडियो
कांग्रेस नेता अजय राय ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आलोक सि
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप प्रकरण के चर्चा में आने के बाद से ही इससे जुड़ी कड़ियों को लेकर पुलिस सक्रिय है। प्रदेश और प्रदेश से बाहर तक कार्रवाई कर करोड़ों के इस कफ सीरप कांड को लेकर रोज कार्रवाई चर्चा में बनी हुई है।
वहीं इसी मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहे बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को लेकर पुलिस और सरकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा हमला बोला हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर उन्होंने सरकार और पुलिस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि -
"कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को STF गिरफ्तारी के बाद “दामाद” जैसी VVIP ट्रीटमेंट…! बाइक चोरी जैसी मामूली घटनाओं पर यूपी पुलिस तुरंत लंगड़ा कर देती है, लेकिन हज़ारों ज़िंदगियाँ बर्बाद करने वाले को ऐसा सम्मान क्यों? स्पष्ट है, भाजपा से जुड़े होने का फायदा उसे खुलकर मिल रहा है, तभी इतनी शर्मनाक मेहमाननवाजी हो रही है। जनता मरती रहे, और सत्ता के संरक्षण वाले अपराधी रिमांड में भी फूलों की सेज पर! ये न्याय नहीं, योगी का संरक्षण मॉडल हैं।"
अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार को भी कठघरे में में खड़ा करते हुए आरोपितों पर सत्ता पक्ष के संरक्षण का आरोप लगाया है। उनके पोस्ट पर तमाम लोगों ने टिप्पणियां दर्ज कर इस प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी है। हालांकि आरोपों को लेकर इस पोस्ट से संबंधित पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इस संबंध में आरोपित का वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है।
