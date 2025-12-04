Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन के खिलाफ केस

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर संजय सिंह नामक व्यक्ति से एक लाख रुपये की ठगी हुई। फूलपुर पुलिस ने शशिकांत गौतम समेत तीन आरोपिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फूलपुर पुलिस ने तीन लोगों के ख‍िलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता (पिंडरा) वाराणसी। बाबतपुर स्‍थ‍ित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर गांगकला (बड़ागांव) निवासी संजय सिंह से एक लाख रुपए के लगभग रुपये की ठगी किये जाने पर फूलपुर पुलिस ने तीन लोगों के ख‍िलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित संजय सिंह पुत्र हरिश्चंद्र सिंह ने कमिश्नरेट वाराणसी से शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी शशिकांत गौतम उर्फ आशीष निवासी बरवा थाना फूलपुर ने 23 अगस्त 2023 को स्वयं को एयरपोर्ट पर कार्यरत बताते हुए उसके बेटे को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाकर पहले 81,500 रुपये लिए, उसके बाद अपने परिचित रघुवंश सिंह के माध्यम से 22,000 रुपये और जमा कराए।

    इसी क्रम में आरोपी के साथियों विवेक मिश्रा और अजीत जैसवारा के जरिए फोन पर लेन-देन करवाते हुए कुल एक लाख तीन हजार 500 रुपये ले लिया। पीड़ित का कहना है कि कई महीनों तक नौकरी का आश्वासन देने के बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। जब पीड़ित ने बार-बार संपर्क किया तो आरोपी ने कहा कि न नौकरी मिलेगी और न पैसे वापस होंगे।

    पीड़ित ने बताया कि उसे विश्वास में लेकर आरोपी लगातार बातचीत करता था, परंतु अंत में मौका पाकर पूरी रकम हड़प ली। पीड़ित ने लेन-देन से संबंधित प्रमाण और फोन रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपे हैं। फूलपुर पुलिस ने कमिश्नरेट के आदेश पर शशिकांत गौतम, विवेक मिश्रा, अजीत जैसवारा के के खि‍लाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।