जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाईलैंड और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू कैरियर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक फरवरी, 2026 से वाराणसी और बैंकॉक के बीच साप्ताहिक उड़ानों की शुरुआत करने की घोषणा की है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक, आलोक सिंह ने इस अवसर पर कहा, “बैंकॉक के लिए इस नॉन-स्टॉप सेवा की शुरुआत भारत के सबसे अधिक मांग वाले अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में से एक तक सहज पहुंच प्रदान करती है। यह देश के तेजी से बढ़ते गैर-महानगर और टियर- II शहरों से सीधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर हमारे रणनीतिक फोकस के साथ मेल खाता है।”

यह नई सेवा वाराणसी के यात्रियों को एशिया के सबसे लोकप्रिय अवकाश गंतव्यों में से एक के लिए सुविधाजनक नॉन-स्टॉप कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके साथ ही, यह थाईलैंड के पर्यटकों को वाराणसी, सारनाथ और बौद्ध सर्किट के अन्य प्रमुख आकर्षणों की यात्रा के लिए सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराएगी। बुकिंग अब एयरलाइन की पुरस्कार विजेता वेबसाइट, एयरइंडियाएक्सप्रेस.कॉम, मोबाइल एप और अन्य प्रमुख बुकिंग चैनलों पर उपलब्ध है।

आलोक सिंह ने आगे कहा, “आने वाले यात्रियों के लिए, यह सेवा वाराणसी तक पहुंच को मजबूत करती है - जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है और व्यापक रूप से भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में माना जाता है - जबकि थाईलैंड के आगंतुकों के लिए बौद्ध यात्रा सर्किट को और सरल बनाती है। यह नई उड़ान सार्थक कनेक्शनों के साथ नेटवर्क के विस्तार के हमारे सिद्धांत को दर्शाती है, जो हमारे मेहमानों को अधिक सुविधा और मूल्य प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।”

यह लॉन्च थाईलैंड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उपस्थिति को और बढ़ाएगा। वर्तमान में, एयरलाइन बैंकॉक को बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे और सूरत से जोड़ती है, और हैदराबाद और फुकेत के बीच सीधी उड़ानें संचालित करती है। यह सेवा वाराणसी से एयर इंडिया एक्सप्रेस के संचालन को भी बढ़ाती है, जहां एयरलाइन वर्तमान में शहर से तीन घरेलू गंतव्यों - बेंगलुरू, दिल्ली और मुंबई - तथा एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य - संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के लिए 70 से अधिक साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन थी, जिसने अगस्त 2015 में शहर को सीधे शारजाह से जोड़ा, जिससे वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मानचित्र पर आ गया।

उत्तर प्रदेश के भीतर, एयर इंडिया एक्सप्रेस अयोध्या, हिंडन और लखनऊ से भी परिचालन करती है। इस नई सेवा के माध्यम से, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया है।