वाराणसी से वायुसेना एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल ने 10 दिवसीय नौका अभियान की शुरुआत की
वाराणसी में वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल ने दस दिवसीय नौका अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को वायुसेना के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। वायुसेना युवाओं को साहसिक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करेगी और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करेगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। 7-यूपी नेवल एनसीसी वाराणसी की तरफ से सोमवार को उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय द्वारा आयोजित नदी नौका अभियान का फ्लैग-ऑफ प्रयागराज से हुआ। यह अभियान गंगा नदी के किनारे 212 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
“नदी से नया भारत” थीम के अंतर्गत प्रयागराज से वाराणसी तक आयोजित नदी नौका अभियान 10 दिनों तक चलेगा। इस अभियान में नौकाएँ गंगा नदी के माध्यम से यात्रा करते हुए रास्ते में आने वाले 10 विभिन्न गांवों और घाटों पर रुकेंगी। प्रत्येक स्थान पर स्थानीय लोगों के बीच नदी संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता और आत्मनिर्भरता से जुड़ी गतिविधियाँ आयोजित की जायेगी।
एनसीसी कैडेट्स और नौसेना के सदस्य जनजागरण रैली, स्वच्छता अभियान, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश फैलाएंगे। अभियान की थीम नदी से नया भारत है, यह एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी थीम है, जिसका उद्देश्य भारत की नदियों के महत्व को उजागर करना और उनके माध्यम से देश के विकास, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है।
भारत की नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, सभ्यता, और जीवनधारा का प्रतीक हैं। नदियों को स्वच्छ, जीवंत और संरक्षित रखें, तो यही नदियाँ एक नए, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की नींव बन सकती हैं। एनसीसी के 60 कैडेट अभियान में विविधता में एकता का प्रतीक हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं।
नदी नौका अभियान अधिकारी कमांडर निखिल वैश ने कहा कि 'यह नदी नौका अभियान एक प्रेरणादायक थीम है, जो भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय संतुलन को नदियों से जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, परिवहन, कृषि और जीवन का आधार हैं।
