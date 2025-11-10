दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सीएम योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश, वाराणसी में बढ़ी सतर्कता
दिल्ली में विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई दिल्ली में सोमवार की शाम को ब्लास्ट के दौरान कई लोगों की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी यूपी पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए। इसके बाद दिल्ली में धमाके की जानकारी होते ही बस और रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान के आदेश भी जारी कर दिए गए।
शासन की ओर से जारी निर्देश के क्रम में प्रमुख-स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों व स्थानों में पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के साथ ही सीएम द्वारा सोशल मीडिया व अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग का निर्देश भी जारी किया गया है।
वहीं ड्रोन, पर्यवेक्षण जैसी तकनीकी गतिविधियों पर नियंत्रण व निगरानी करने की हिदायत के बाद बनारस पुलिस भी सक्रिय मोड में आई और आनन फानन सभी जगहों पर सतर्कता बरतने और जांच व कड़ी निगरानी के निर्देश अधिकारियों ने जारी कर दिए। इसके बाद सभी थानों और चौकियों सहित प्रमुख जगहों पर पिकेट सक्रिय होने के साथ ही जांच और निगरानी में जुट गई। कैंट स्टेशन सहित बस स्टैंड, घाट और बाबा दरबार परिक्षेत्र व जिले की सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
