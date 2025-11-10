दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सीएम योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश, वाराणसी में बढ़ी सतर्कता

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई दिल्ली में सोमवार की शाम को ब्लास्ट के दौरान कई लोगों की मौत के बाद सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ की ओर से भी यूपी पुलिस को कड़े निर्देश द‍िए गए। इसके बाद दिल्ली में धमाके की जानकारी होते ही बस और रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान के आदेश भी जारी कर द‍िए गए।

शासन की ओर से जारी न‍िर्देश के क्रम में प्रमुख-स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी के निर्देश द‍िए गए हैं। संवेदनशील जिलों व स्थानों में पुलिस अधिकार‍ियों को अलर्ट रहने के साथ ही सीएम द्वारा सोशल मीडिया व अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग का न‍िर्देश भी जारी क‍िया गया है।