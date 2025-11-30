Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में अफगानि‍स्‍तान के काबुल का व्‍यक्‍त‍ि पकड़ाया, नागपुर से न‍िकला बड़ा कनेक्‍शन

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    वाराणसी में अफगानिस्‍तान के काबुल का एक संदिग्‍ध व्‍यक्‍त‍ि पकड़ा गया है, ज‍िसका नागपुर से कनेक्‍शन बताया जा रहा है। पुल‍िस ने उसे ग‍िरफ्तार कर ल‍िया है और सुरक्षा एजेंस‍ियां मामले की जांच कर रही हैं। व्‍यक्‍त‍ि के भारत आने का मकसद पता लगाने की कोश‍िश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीर बादशाह के पास से रिफ्यूजी कार्ड मिला है।

    जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। कछवांरोड पर शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया। इस अफगानी के पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीस द्वारा जारी एक रिफ्यूजी कार्ड बरामद हुआ है। मिर्जामुराद थाने में आईबी और एलआईयू की टीम ने कार्ड के सत्यापन में देर रात तक काम किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने जानकारी दी कि अफगानिस्तान के काबुल निवासी पीर बादशाह बाइक पर सवार होकर कोलकाता से नागपुर जा रहा था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस को उस पर संदेह हुआ, तो दस्तावेज मांगे गए। इसी दौरान उसकी अफगानी पहचान का पता चला।

    उसके पास न तो पासपोर्ट था और न ही वीजा। वह अपनी पहचान और यात्रा से संबंधित किसी भी आधिकारिक दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सका।

    पीर बादशाह के पास से जो रिफ्यूजी कार्ड मिला है, उसमें उसकी जन्म तिथि 31 मई 1964 और वैधता वर्ष 2027 दर्ज है। इसके अलावा, उसके पास एक बैग, एक एंड्रॉइड मोबाइल और तीन सौ रुपये नगद भी मिले हैं। कार्ड की जांच की जा रही है, और बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यह अफगानी नागपुर के ताजबाग में निवास करता है।

    पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। रिफ्यूजी कार्ड के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि पीर बादशाह को भारत में सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अभाव चिंता का विषय है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सुरक्षा का उल्लंघन न हो।

    इस घटना ने स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती पेश की है। ऐसे मामलों में, जहां विदेशी नागरिक बिना उचित दस्तावेजों के पाए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं। पुलिस इन द‍िनों संदिग्ध गतिविधि की सूचना को लेकर सतर्क है। 