जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। कछवांरोड पर शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया। इस अफगानी के पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीस द्वारा जारी एक रिफ्यूजी कार्ड बरामद हुआ है। मिर्जामुराद थाने में आईबी और एलआईयू की टीम ने कार्ड के सत्यापन में देर रात तक काम किया।

थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने जानकारी दी कि अफगानिस्तान के काबुल निवासी पीर बादशाह बाइक पर सवार होकर कोलकाता से नागपुर जा रहा था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस को उस पर संदेह हुआ, तो दस्तावेज मांगे गए। इसी दौरान उसकी अफगानी पहचान का पता चला।

उसके पास न तो पासपोर्ट था और न ही वीजा। वह अपनी पहचान और यात्रा से संबंधित किसी भी आधिकारिक दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सका। पीर बादशाह के पास से जो रिफ्यूजी कार्ड मिला है, उसमें उसकी जन्म तिथि 31 मई 1964 और वैधता वर्ष 2027 दर्ज है। इसके अलावा, उसके पास एक बैग, एक एंड्रॉइड मोबाइल और तीन सौ रुपये नगद भी मिले हैं। कार्ड की जांच की जा रही है, और बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यह अफगानी नागपुर के ताजबाग में निवास करता है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। रिफ्यूजी कार्ड के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि पीर बादशाह को भारत में सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अभाव चिंता का विषय है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सुरक्षा का उल्लंघन न हो।