Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अफगानिस्तान के नागरिक 'काबुलीवाला' का रिफ्यूजी कार्ड मिला वैध, पुल‍िस ने पूछताछ के बाद छोड़ा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने 'काबुलीवाला' नाम से मशहूर एक अफगानी नागरिक को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। पुलिस को उसके संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि उसके पास UNHCR द्वारा जारी वैध रिफ्यूजी कार्ड है। कार्ड की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने उसे जाने दिया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

    जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद (वाराणसी)। कछवांरोड पर शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक सवार अफगानी नागरिक को हिरासत में लेकर जांच-पड़ताल की गई।

    अफगानी के पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फार रिफ्यूजीस की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड व मोबाइल फोन मिला है। आइबी व एलआइयू की टीम कार्ड के सत्यापन समेत नागरिकता की जांच-पड़ताल करने में जुट गई थी।

    रविवार की देर रात मिर्जामुराद थाना प्रभारी ने बताया कि आइबी व एलआइयू की जांच में अफगानी नागरिक का कार्ड वैध पाया गया है। नागपुर से तस्दीक करा लिया गया है, सब ठीक मिला है। सुबह उसे छोड़ दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि अफगानिस्तान के काबुल निवासी पीर बादशाह बाइक पर सवार होकर कोलकाता से नागपुर जा रहा था। चेकिंग के दौरान दस्तावेज मांगे गए तो उसके अफगानी होने की जानकारी हुई।

    उसके पास न पासपोर्ट था और न ही वीजा मिला। अपनी पहचान और यात्रा संबंधी आधिकारिक दस्तावेज को नहीं दिखा सका है। उक्त अफगानी महाराष्ट्र प्रांत के नागपुर के ताजबाग में रहता है। जानकारी के बाद सोमवार की सुबह आगे की यात्रा के ल‍िए रवाना कर द‍िया गया। 