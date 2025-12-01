जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद (वाराणसी)। कछवांरोड पर शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक सवार अफगानी नागरिक को हिरासत में लेकर जांच-पड़ताल की गई।

अफगानी के पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फार रिफ्यूजीस की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड व मोबाइल फोन मिला है। आइबी व एलआइयू की टीम कार्ड के सत्यापन समेत नागरिकता की जांच-पड़ताल करने में जुट गई थी।

रविवार की देर रात मिर्जामुराद थाना प्रभारी ने बताया कि आइबी व एलआइयू की जांच में अफगानी नागरिक का कार्ड वैध पाया गया है। नागपुर से तस्दीक करा लिया गया है, सब ठीक मिला है। सुबह उसे छोड़ दिया जाएगा।