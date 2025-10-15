Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दालमंडी के व्यवसायियों की शंका को दूर करने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, लिया जायजा 

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    दालमंडी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की सक्रियता से न केवल व्यवसायियों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र का विकास भी संभव होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक साथ दालमंडी में बैठक की।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस के प्रसिद्ध दालमंडी इलाके में सर्वे के लिए प्रशासनिक टीम सक्रिय हुई है। बुधवार को इस टीम ने व्यवसायियों की शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से दालमंडी का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। दालमंडी क्षेत्र में आगामी कार्रवाई के लिए एक फाइनल प्लान तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक साथ बैठक की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टीम ने दालमंडी से नई सड़क तक भवन स्वामियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यवसायियों की चिंताओं को सुनना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना है।

    प्रशासनिक टीम ने दालमंडी में व्यवसायियों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मिलकर कार्य किया, जिससे एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

    दालमंडी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की सक्रियता से न केवल व्यवसायियों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र का विकास भी संभव होगा।

    इस सर्वेक्षण के माध्यम से प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि दालमंडी में व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि वे व्यवसायियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर हैं।

    दालमंडी में प्रशासनिक टीम की सक्रियता से स्थानीय व्यापारियों में एक नई उम्मीद जगी है। आगे की कार्रवाई के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि दालमंडी क्षेत्र में विकास की गति को तेज किया जा सके।