दालमंडी के व्यवसायियों की शंका को दूर करने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, लिया जायजा 

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस के प्रसिद्ध दालमंडी इलाके में सर्वे के लिए प्रशासनिक टीम सक्रिय हुई है। बुधवार को इस टीम ने व्यवसायियों की शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से दालमंडी का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। दालमंडी क्षेत्र में आगामी कार्रवाई के लिए एक फाइनल प्लान तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक साथ बैठक की।

इस बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टीम ने दालमंडी से नई सड़क तक भवन स्वामियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यवसायियों की चिंताओं को सुनना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना है।

प्रशासनिक टीम ने दालमंडी में व्यवसायियों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मिलकर कार्य किया, जिससे एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

दालमंडी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की सक्रियता से न केवल व्यवसायियों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र का विकास भी संभव होगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि दालमंडी में व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि वे व्यवसायियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर हैं।