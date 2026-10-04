अभिनेत्री अमन संधू ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन, बोलीं- महादेव की कृपा से हुए वीआईपी दर्शन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री अमन संधू रविवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचीं। पहली बार काशी आई अमन ने विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया।

दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि बनारस आकर बहुत अच्छा लगा, यहां आते ही एक अपनापन सा महसूस हुआ, यहां के लोग बहुत प्यारे हैं और खान-पान भी बेहद अच्छा है।

अमन ने पुलिस प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि जहां आम श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, वहीं पुलिस प्रोटेक्शन और सपोर्ट से उन्हें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, यह वीआईपी दर्शन महादेव की कृपा से ही संभव हो पाया।