वाराणसी में फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में आरोपित सास के साथ पत्नी और डेढ़ साल का बच्चा भी गया जेल
वाराणसी के बनकट गांव में राहुल मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसके लिए उसने पत्नी, सास और पत्नी के प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने पत्नी और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, (लोहता) वाराणसी। थाना क्षेत्र के बनकट गांव में मंगलवार सुबह 30 वर्षीय राहुल मिश्रा ने अपने टिन शेड के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व उसने अपनी पत्नी संध्या सिंह, सास माधवी सिंह, और पत्नी के प्रेमी शुभम सिंह डेंजर को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया था।
इस मामले में राहुल की मां रानी देवी की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ थाना में बी एस ए की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया था। बुधवार को पुलिस ने पत्नी संध्या सिंह और सास माधवी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि संध्या अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसके कारण डेढ़ वर्ष का बच्चा भी अपनी मां के साथ जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपित कथित प्रेमी शुभम सिंह पुलिस की पकड़ से दूर है। दोनों को माधवी सिंह के घर से भूल्लनपुर (मुढैला) से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपित प्रेमी को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।
वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में बढ़ती मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं का संकेत देती हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और शुभम सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपित प्रेमी के सामने आने के बाद उसे भी जेल भेजा जाएगा। इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
