    बीएलओ की मौत पर आप पार्टी ने वाराणसी में की शोक सभा, बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार को कम करने की मांग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने बीएलओ की मौत पर शोक सभा की और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। पार्टी ने बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार पर चिंता जताई और चुनाव आयोग से इसे कम करने की मांग की, ताकि वे बिना दबाव के काम कर सकें। 

    आप ने सरकार से उचित कार्रवाई का आग्रह किया।

    जागरण संवाददात, वाराणसी। कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा बीएलओ कर्मचारियों की आकस्मिक मौत के मुद्दे पर शोक सभा आयोजित की।

    आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अत्यधिक कार्यभार और निर्वाचन अधिकारियों के दबाव के कारण 25 से अधिक बीएलओ की मृत्यु हुई है। जिसके लिए उन्होंने लापरवाही को लेकर निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया।

    आप नेताओं का कहना है कि आयोग को समय सीमा बढ़ाकर बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार को कम करना चाहिए था, ताकि कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। उन्होंने यह भी मांग की कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया की समय सीमा को और भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के उपयोग से वंचित न रह सके।

    शोक सभा में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल, रेखा जायसवाल, घनश्याम पांडे, एजाज अहमद, शारदा टंडन, अमर सिंह पटेल, गुलाब राठौर, निलेश कुमार सिंह, नागेंद्र गुप्ता, जयप्रकाश सिंह, राजेश कुमार वर्मा, राजकुमार पटेल, सतीश पटेल, रेहान अहमद, रामबली, विनोद कुमार कुशवाहा, धनंजय सिंह, जय किशन पटेल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।