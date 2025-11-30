बीएलओ की मौत पर आप पार्टी ने वाराणसी में की शोक सभा, बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार को कम करने की मांग

जागरण संवाददात, वाराणसी। कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा बीएलओ कर्मचारियों की आकस्मिक मौत के मुद्दे पर शोक सभा आयोजित की।

आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अत्यधिक कार्यभार और निर्वाचन अधिकारियों के दबाव के कारण 25 से अधिक बीएलओ की मृत्यु हुई है। जिसके लिए उन्होंने लापरवाही को लेकर निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया।

आप नेताओं का कहना है कि आयोग को समय सीमा बढ़ाकर बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार को कम करना चाहिए था, ताकि कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। उन्होंने यह भी मांग की कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया की समय सीमा को और भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के उपयोग से वंचित न रह सके।