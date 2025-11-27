Language
    वाराणसी में होटल में किशोरी संग दुष्कर्म करने वाला युवक धराया, गया जेल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    दुष्‍कर्म करने वाले अभियुक्त के कब्जे में एक मोबाइल आई फोन बरामद हुआ हैं। थानाप्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि मिर्जामुराद के बेनीपुर गांव निवासी गिरफ्तार युवक करन भारती डांस करने का काम करता हैं।

    अभियुक्त करन भारती गुरुवार को हरपुर अंडरपास से पुलिस के हत्थे लग गया।

    जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। भिखारीपुर गांव में हाईवे किनारे स्थित होटल ड्रीम लाइट के कमरे में बीते 11 नवंबर को 17 वर्षीया किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके संग दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त करन भारती गुरुवार को हरपुर अंडरपास से पुलिस के हत्थे लग गया।

    युवक को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजने के साथ ही पीड़िता को मेडिकल मुआयना हेतु भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे में एक मोबाइल आई फोन बरामद हुआ हैं। थानाप्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि मिर्जामुराद के बेनीपुर गांव निवासी गिरफ्तार युवक करन भारती डांस करने का काम करता हैं।

    युवक ने एक वर्ष पूर्व इंस्‍टाग्राम के जरिए दूर की रिश्तेदारी जोड़कर बीएएमएस की तैयारी कर रही क्षेत्र की किशोरी संग दोस्ती की। बीते अक्टूबर माह में सारनाथ धम्म दीक्षा के बहाने किशोरी को घुमाने ले गया था। इसके बाद धम्म प्रचार के बहाने बहला-फुसलाकर युवक बीते 11 नवंबर को खजुरी पुलिस चौकी अंतर्गत भिखारीपुर गांव में होटल ड्रीम लाइट में किशोरी को ले गया।

    होटल के कमरे में किशोरी संग जबरन दुष्कर्म किया था। शादी का प्रलोभन देकर घटना के संबन्ध में किसी को बताने पर जान से मारने एवं वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी थी। आरोपित करन को जेल भेज दिया गया।

    होटल मालिक दीनदासपुर (जंसा) निवासी अनिरुद्ध सिंह व चंदौली के विशुनपुरा निवासी मैनेजर राधेश्याम गिरी के खिलाफ भी होटल को अवैध तरीके से सराय के रूप में संचालित कर धन लेकर अनैतिक देह व्यापार हेतु देने के मामले में केस दर्ज किया गया है।