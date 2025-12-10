जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर पांडेयपुर थाने में पंचकोशी सारनाथ निवासी संदीप प्रजापति ने एक तहरीर देकर बताया कि उसके साथ सोना-गहना बेचने के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी की गई है। पीड़ित संदीप के अनुसार, 7 दिसंबर को पाण्डेयपुर में चाय पीते समय उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने उसे एक सिक्का दिखाया और बताया कि उसके पास ऐसे कई सिक्के और गहने हैं, जिन्हें वह पैसों की जरूरत के कारण बेचना चाहता है। संदीप ने उस व्यक्ति की बातों में आकर 9 दिसंबर को लगभग 1 लाख 52 हजार रुपये लेकर पहड़िया पहुंचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि आरोपी ने रुपये लेते ही कहा कि थोड़ी दूरी पर उसका दूसरा साथी खड़ा है, जिसके पास सोना और गहने हैं। इसी बहाने वह संदीप को साथ लेकर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक आरोपी ने चकमा देकर मौके से फरार हो गया।

संदीप ने बताया कि उसने यह पैसा कर्ज लेकर इकट्ठा किया था। वह काफी खोजबीन के बाद भी आरोपी का कोई पता नहीं लगा सका। संदीप की तहरीर पर लालपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करे और लोगों को जागरूक करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

संदीप की तरह कई लोग ऐसे ठगों के शिकार हो चुके हैं, जो लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह की ठगी का सामना करना पड़े, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसके साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति से लेन-देन करने से बचें।