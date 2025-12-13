Language
    वाराणसी में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर महिला से आठ लाख की धोखाधड़ी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में एक महिला से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लगभग आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने आरोपी आदित्य यादव और उसके पर ...और पढ़ें

    श‍िकायत म‍िलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र में निवेश के नाम पर एक महिला से लगभग आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके अज्ञात परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पीड़िता आस्था सिंह निवासिनी ग्राम टारीपुर, थाना सुहवल, गाजीपुर हाल पता टकटकपुर, अनौला की तहरीर में आरोप लगाया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले आदित्य यादव निवासी रघुवीर नगर, मलदहिया, चेतगंज ने स्वयं को शेयर मार्केट और अन्य निवेश योजनाओं का जानकार बताते हुए उन्हें अधिक मुनाफे का लालच दिया।

    इसी बहाने उसने कई महीनों तक विभिन्न तिथियों पर ऑनलाइन माध्यम से लगभग 13 लाख रुपये ले लिए।तहरीर के अनुसार, रकम लौटाने की मांग पर आरोपी और उसके परिवारजनों ने कुछ पैसे वापस दिए। और लगभग 8 लाख रुपए देने में बहानेबाज़ी शुरू कर दी। पीड़िता का कहना है कि कभी–कभी फर्जी रिटर्न दिखाकर, तो कभी बनावटी संदेश भेजकर उन्हें गुमराह किया गया कि पैसा उनके एकाउंट में है।

    कुछ तकनीकी कारणों से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जल्द ही वापस करने का लगातार झांसा देता रहा। इसके बाद भी जब रुपये वापस नहीं मिले, तब उन्होंने कैंट पुलिस से शिकायत की।पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया व व्हाट्सऐप पर भ्रामक संदेश भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की।

    स्थिति गंभीर होती देख उन्होंने पूरे प्रकरण की जानकारी थाने को दी।कैंट पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक समेत संबंधित लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी, विश्वासभंग ठगी से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।