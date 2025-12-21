जागरण संवाददाता, वाराणसी। चोलापुर क्षेत्र के कैथोर गांव स्‍थ‍ित एक बगीचे से रव‍िवार को एक महिला का चेहरा कुचला हुआ शव म‍िलने के बाद सनसनी फैल गई। जानकारी होने के बाद दोपहर में मौके पर आनन फानन पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुल‍िस के अनुसार मह‍िला के चेहरे और स‍िर के ह‍िस्‍से में क‍िसी वजनदार चीज से हमला क‍िया गया है। मह‍िला की मौत के बाद मौके पर जांच के ल‍िए पहुंची पुल‍िस ने साक्ष्‍य संकलन करने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चोलापुर थाना क्षेत्र के दानगंज चौकी अंतर्गत कैथोर गांव में रविवार को एक अज्ञात युवती की सिर कूचकर निर्मम हत्या कर शव को बाजरे की झाड़ियों में छुपाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर एडीसीपी, एसीपी, फॉरेंसिक टीम समेत चोलापुर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए, बाद में जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह दानगंज चौकी क्षेत्र के ग्राम सभा कैथोर स्थित गोमती नदी से करीब 100 मीटर दूर एक सुनसान स्थान पर बाजरे की झाड़ियों में अज्ञात युवती (उम्र लगभग 25 वर्ष) का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो देखते ही देखते खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही चोलापुर पुलिस ने तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।

घटनास्थल पर एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना, एडीसीपी नीतू, थानाध्यक्ष दीपक कुमार तथा फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया। इसके साथ ही डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से करीब 500 मीटर तक जाकर पुनः वापस लौट आया। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की मदद से मृतका की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी।

प्राथमिक जांच में सामने आया कि हत्यारों ने युवती की निर्मम हत्या सीमेंट से जुड़ी चार ईंटों से सिर कूचकर की, वहीं गले को मफलर से कसने के साथ दोनों पैरों को घुटने के नीचे से तोड़ दिया गया था। मौके पर मौजूद ग्रामीण द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की भी आशंका जताई जा रहे है।

शव से लगभग 20 मीटर की दूरी पर खून के थक्के, लेडीज चप्पल तथा खून से सनी ईंटें बरामद की गई हैं। मृतका विवाहित प्रतीत हो रही है और उसकी कद-काठी दुबली बताई जा रही है। युवती के शरीर पर महरून रंग की साड़ी, क्रीम रंग का स्वेटर था। दोनों हाथों पर अंग्रेजी अक्षरों में टैटू बने हुए थे—एक हाथ पर ‘जीपी’ के साथ दिल का निशान और दूसरे हाथ पर ‘पीएल’ लिखा हुआ था।