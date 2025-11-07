गाजीपुर में ससुराल वालों को फंसाने के लिए महिला का खौफनाक षड्यंत्र

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ससुरालीजनों को फंसाने के लिए एक महिला ने ऐसा षड़यंत्र रचा कि पुलिस भी हैरान रह गई। सादात थाना क्षेत्र में विवाहिता की मां ने चार अक्टूबर को अपने दामाद, सास, ससुर समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या कर शव गायब करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

मामला गंभीर होने पर सीओ रामकृष्ण ने स्वयं विवेचना शुरू की। सर्विलांस की मदद से जब पुलिस ने तथ्यों की तहकीकात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस विवाहिता को मृत बताया गया था, वह जीवित निकली। मह‍िला की इस करतूत में मायके वालों की भी संल‍िप्‍तता सामने आने के बाद पुल‍िस ने आरोप‍ितों की संख्‍या में इजाफा क‍िया है।