मऊ के हलधरपुर में पारिवारिक विवाद में मासूम की हत्या के बाद महिला ने की आत्महत्या
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के हलधरपुर में एक पारिवारिक विवाद में एक मासूम बच्चे की हत्या के बाद एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में बुधवार की रात एक दुखद घटना घटी, जब एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी तीन वर्षीय बेटी रितिका की हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है।
24 वर्षीय रेखा चौहान की शादी वर्ष 2021 में हुई थी। उनके परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो इस जघन्य कदम का कारण बना। रेखा के इस कृत्य ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेखा अक्सर तनाव में रहती थीं और उनके परिवार में आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे थे।
पुलिस ने बताया कि रितिका की हत्या के बाद रेखा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे गांव को शोक में डाल दिया है। गांव के लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं और इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में देख रहे हैं।
पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करने का आश्वासन दिया है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या समाज में मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। इस दुखद घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपने आस-पास के लोगों की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।