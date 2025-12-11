जागरण संवाददाता, मऊ। हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में बुधवार की रात एक दुखद घटना घटी, जब एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी तीन वर्षीय बेटी रितिका की हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है।

24 वर्षीय रेखा चौहान की शादी वर्ष 2021 में हुई थी। उनके परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो इस जघन्य कदम का कारण बना। रेखा के इस कृत्य ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेखा अक्सर तनाव में रहती थीं और उनके परिवार में आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे थे।

पुलिस ने बताया कि रितिका की हत्या के बाद रेखा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे गांव को शोक में डाल दिया है। गांव के लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं और इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में देख रहे हैं।