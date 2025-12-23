वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से साड़ी की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान
वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के कुंजगली में एक साड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुरुषोत्तम दास अग्रवाल टेक्सको प्रा. लि. की दुकान में दमकल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाने के अंतर्गत कुंजगली में मंगलवार को एक साड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, जो आग लगने के कारण की जांच कर रही है।
सुबह के समय, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल टेक्सको प्रा. लि. की दुकान में आग लग गई। दमकल विभाग की दो गाड़ियों और एक बाइक ने लगभग तीन घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना विजयानंद पाठक, जो चंदौली के निवासी हैं, ने चौक थाने में दी। चौकी इंचार्ज ने तत्परता से दमकल विभाग को सूचित किया और आग बुझाने के लिए उन्हें बुलाया गया।
यह साड़ी की दुकान, जिसका पता सीके 12/50 कुंजगली कामेश्वर कटरा है, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल द्वारा संचालित की जा रही थी। आग लगने से हजारों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, आग लगने की घटना ने क्षेत्र में हलचल मचा दी। दुकान के मालिक, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, जो स्व. लक्ष्मण दास के पुत्र हैं, ने कहा कि वह इस नुकसान से बहुत दुखी हैं और उन्होंने आग लगने के कारण की जांच की मांग की है।
दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही सही जानकारी मिल सकेगी। आग बुझाने के कार्य में दमकल कर्मियों ने अपनी तत्परता और साहस का परिचय दिया, जिससे बड़ी क्षति को टाला जा सका।
इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों को भी सतर्क कर दिया है। व्यापारी वर्ग ने आग सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रकार की घटनाएँ न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बन जाती हैं। सभी को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
