    आजमगढ़ में गोविन्द साहब मेला से घर जा रहे दर्शनार्थियों से भरी पिकअप पलटी, 24 घायल, 11 लोग गंभीर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:31 PM (IST)

    वाराणसी में गोविन्द साहब मेला से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन पलट गई। इस दुर्घटना में 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से 11 की हालत गंभीर बताई जा ...और पढ़ें

    पिकअप बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलट गई।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। गोविन्द साहब मेले से दर्शन करके लौट रहे दर्शनार्थियों से भरी एक पिकअप अतरौलिया के सिकंदरपुर चौराहे के समीप पलट गई। इस भीषण हादसे में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलटी है। 

    घायलों में से 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को 100 सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    यह हादसा अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर चौराहे के निकट हुआ, जहां मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ थी। पिकअप में सवार लोग मेले से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी अचानक एक बाइक सवार उनके सामने आ गया। पिकअप चालक ने बाइक सवार को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया और पिकअप पलट गई।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि यह दृश्य अत्यंत भयावह था। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद की। पुलिस ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की और घटना की जांच शुरू कर दी है।

    इस दुर्घटना ने मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए एक दुखद अनुभव पैदा कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद सड़क सुरक्षा के उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

    घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है। लोग घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं सड़क पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

    अतरौलिया क्षेत्र में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे सड़क पर सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। 