जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी मुख‍िया अख‍िलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए कोडीन युक्‍त कफ सीरप के मामले में भाजपा से जुड़े लोगों की संल‍िप्‍तता को लेकर एक्‍स पर पोस्‍ट क‍िया। उन्‍होंने प्रयागराज महाकुंभ के मौत के आंकड़ों से लेकर कफ सीरप के आंकड़ों तक को लेकर सरकार को घेरा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अख‍िलेश ने एक्‍स पर ल‍िखा क‍ि - अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हज़ार का नाममात्र का इनाम घोषित करके उप्र भाजपा सरकार जानलेवा ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप घोटाले में अपनी भूमिका की हँसी न उड़वाए। जो इस गोरखधंधे में संलिप्त लोगों को करोड़ों की गाड़ियाँ इनाम में बाँट सकता है (जिन गाड़ियों का लेखा-जोखा भाजपा सरकार हमारे लगातार माँगने पर भी नहीं दे रही है) वो अपने बारे में ख़बर न देने के लिए कितना दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम मे दी गयीं वो गाड़ियाँ ही बुलडोज़र खींच कर ले गयी हैं।