Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अरबों के घोटालेबाज के ऊपर कुछ हजार का नाममात्र का इनाम घोषित : अख‍ि‍लेश यादव

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    अखिलेश यादव ने अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हजार का नाममात्र का इनाम घोषित करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अख‍िलेश यादव ने एक्‍स हैंडल पर कोडीन प्रकरण को लेकर भाजपा पर हमला बोला है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी मुख‍िया अख‍िलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए कोडीन युक्‍त कफ सीरप के मामले में भाजपा से जुड़े लोगों की संल‍िप्‍तता को लेकर एक्‍स पर पोस्‍ट क‍िया। उन्‍होंने प्रयागराज महाकुंभ के मौत के आंकड़ों से लेकर कफ सीरप के आंकड़ों तक को लेकर सरकार को घेरा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अख‍िलेश ने एक्‍स पर ल‍िखा क‍ि - अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हज़ार का नाममात्र का इनाम घोषित करके उप्र भाजपा सरकार जानलेवा ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप घोटाले में अपनी भूमिका की हँसी न उड़वाए। जो इस गोरखधंधे में संलिप्त लोगों को करोड़ों की गाड़ियाँ इनाम में बाँट सकता है (जिन गाड़ियों का लेखा-जोखा भाजपा सरकार हमारे लगातार माँगने पर भी नहीं दे रही है) वो अपने बारे में ख़बर न देने के लिए कितना दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम मे दी गयीं वो गाड़ियाँ ही बुलडोज़र खींच कर ले गयी हैं।

    बच्चों की मौत और नशाख़ोरी से जुड़े इस महाघोटाले में भी भाजपाई लगातार झूठ बोल रहे हैं। ‘प्रयागराज महाकुंभ’ जैसे महाधार्मिक आयोजन के पवित्र-पावन अवसर पर जिन्होंने मौत के आँकड़ों पर झूठ बोला था, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अपने शासनकाल में हो रहे जानलेवा नकली नशीले सिरप के गोरखधंधे से जुड़ी हुई मौतों पर सच बोलेंगे। सिरप से कोई नहीं मरा, ये एक सरासर झूठा बयान है। भाजपा असत्य की सत्ता है। घोर निंदनीय!