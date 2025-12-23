अरबों के घोटालेबाज के ऊपर कुछ हजार का नाममात्र का इनाम घोषित : अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हजार का नाममात्र का इनाम घोषित करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए कोडीन युक्त कफ सीरप के मामले में भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के मौत के आंकड़ों से लेकर कफ सीरप के आंकड़ों तक को लेकर सरकार को घेरा।
अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि - अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हज़ार का नाममात्र का इनाम घोषित करके उप्र भाजपा सरकार जानलेवा ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप घोटाले में अपनी भूमिका की हँसी न उड़वाए। जो इस गोरखधंधे में संलिप्त लोगों को करोड़ों की गाड़ियाँ इनाम में बाँट सकता है (जिन गाड़ियों का लेखा-जोखा भाजपा सरकार हमारे लगातार माँगने पर भी नहीं दे रही है) वो अपने बारे में ख़बर न देने के लिए कितना दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम मे दी गयीं वो गाड़ियाँ ही बुलडोज़र खींच कर ले गयी हैं।
बच्चों की मौत और नशाख़ोरी से जुड़े इस महाघोटाले में भी भाजपाई लगातार झूठ बोल रहे हैं। ‘प्रयागराज महाकुंभ’ जैसे महाधार्मिक आयोजन के पवित्र-पावन अवसर पर जिन्होंने मौत के आँकड़ों पर झूठ बोला था, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अपने शासनकाल में हो रहे जानलेवा नकली नशीले सिरप के गोरखधंधे से जुड़ी हुई मौतों पर सच बोलेंगे। सिरप से कोई नहीं मरा, ये एक सरासर झूठा बयान है। भाजपा असत्य की सत्ता है। घोर निंदनीय!
