मीरजापुर में चुनार के जामा मस्जिद में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, फोरेंसिक टीम जुटा रही साक्ष्य
पटना के मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में मंगलवार की भोर करीब ढाई बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना अचानक होने से मस्जिद के भीतर रखी सामग्री कुछ ही मिनटों में जलने लगी।
पीरवाजी शहीद निवासी साहिल उधर से गुजर रहा था, जिसने आग की लपटें देख मस्जिद में रहने वाले पेश इमाम को सूचना दी और दोनों ने करीब तीन से सवा तीन बजे के बीच आग बुझाई।
मौके पर मौजूद साहिल ने बताया कि उसे मौके से दो तीन युवक भागते दिखे। फजिर की नमाज के समय घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।
आग लगने की सूचना मिलते ही चेयरमैन मंसूर अहमद, कोतवाल विजय शंकर सिंह, एसआई नरेंद्र यादव समेत पर्याप्त पुलिस बल पहुंच गया। आग से चैनल गेट, लकड़ी का दरवाजा और बाईं ओर स्थित हुजरे में दरी बिनायी का कारखाना पूरी तरह जल गया, जबकि चैनल गेट पर तोड़फोड़ के स्पष्ट निशान मिले।
पुलिस घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया और साक्ष्य संकलन किया।
