जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में मंगलवार की भोर करीब ढाई बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना अचानक होने से मस्जिद के भीतर रखी सामग्री कुछ ही मिनटों में जलने लगी।

पीरवाजी शहीद निवासी साहिल उधर से गुजर रहा था, जिसने आग की लपटें देख मस्जिद में रहने वाले पेश इमाम को सूचना दी और दोनों ने करीब तीन से सवा तीन बजे के बीच आग बुझाई।

मौके पर मौजूद साहिल ने बताया कि उसे मौके से दो तीन युवक भागते दिखे। फजिर की नमाज के समय घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

आग लगने की सूचना मिलते ही चेयरमैन मंसूर अहमद, कोतवाल विजय शंकर सिंह, एसआई नरेंद्र यादव समेत पर्याप्त पुलिस बल पहुंच गया। आग से चैनल गेट, लकड़ी का दरवाजा और बाईं ओर स्थित हुजरे में दरी बिनायी का कारखाना पूरी तरह जल गया, जबकि चैनल गेट पर तोड़फोड़ के स्पष्ट निशान मिले।