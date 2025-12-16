Language
    नशे में विश्वनाथ मंदिर के गेट पर विदेशी महिला ने क‍िया बवाल, पुलिस ने अस्‍पताल भेजा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के गेट पर एक विदेशी महिला ने नशे में हंगामा किया। पुलिस ने महिला को बॉसफाटक प्वाइंट पर लोगों को गाली देते हुए पाया। महिला ने ...और पढ़ें

    पुल‍िस ने मह‍िला को बवाल करने पर एंबुलेंस से अस्‍पताल भेज द‍िया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर एक पर एक विदेशी महिला ने नशे की हालत में बवाल मचाया। महिला ने जब पुलिस को देखा, तो वह आगे बढ़ गई, लेकिन बॉसफाटक प्वाइंट पर रुक गई। वहां उसने आने-जाने वालों को गालियाँ देना शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पाली प्रभारी और अन्य स्थानीय पुलिसकर्मी दशाश्वमेध पुलिस और महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और महिला को कबीर चौरा भेजा गया। महिला ने अपना नाम एलजीना बताया और उसने बताया कि वह पोलैंड की निवासी है। घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने बताया कि महिला की हरकतें काफी असामान्य थीं।

    नशे में धुत होने के कारण वह न केवल खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की और महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया।

    स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी घटनाएँ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकती हैं। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाती है।

    महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से कबीर चौरा भेजा गया, जहां उसकी चिकित्सा जांच की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि यदि महिला की स्थिति गंभीर होती है, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

    इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नशे की लत न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरा बन सकती है। पुलिस ने सभी स्‍थानीय लोगों से अपील की है कि वे व‍िदेश‍ियों को नशे से दूर रखने में मदद करें। इस प्रकार की घटनाएँ न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।