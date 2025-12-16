जागरण संवाददाता, वाराणसी। विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर एक पर एक विदेशी महिला ने नशे की हालत में बवाल मचाया। महिला ने जब पुलिस को देखा, तो वह आगे बढ़ गई, लेकिन बॉसफाटक प्वाइंट पर रुक गई। वहां उसने आने-जाने वालों को गालियाँ देना शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पाली प्रभारी और अन्य स्थानीय पुलिसकर्मी दशाश्वमेध पुलिस और महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और महिला को कबीर चौरा भेजा गया। महिला ने अपना नाम एलजीना बताया और उसने बताया कि वह पोलैंड की निवासी है। घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने बताया कि महिला की हरकतें काफी असामान्य थीं।

नशे में धुत होने के कारण वह न केवल खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की और महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया।

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी घटनाएँ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकती हैं। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाती है।