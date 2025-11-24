Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में डांसर ने ढाबा में किशोरी संग किया दुष्कर्म, केस दर्ज होने के बाद फरार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    वाराणसी के मिर्जामुराद में एक डांसर ने 17 वर्षीय किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर ढाबे में दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की शिकायत पर डांसर करन और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी करन की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद से फरार है। मोबाइल से मामले का खुलासा हुआ। हाईवे किनारे ढाबों पर अनैतिक गतिविधियों के आरोप भी लगे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मिर्जामुराद थानांतर्गत बेनीपुर गांव निवासी युवक डांसर का काम करता है। 

    जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। डांसर युवक द्वारा बहला-फुसलाकर किशोरी संग ढाबा के कमरे में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बीते 11 नवंबर की बताई जा रही है। किशोरी के मां की तहरीर पर रविवार की रात डांसर करन के खिलाफ दुष्कर्म एवं उसकी मां कुसुम देवी के खिलाफ धमकी का केस दर्ज किया गया है। आरोपित युवक फरार है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिर्जामुराद थानांतर्गत बेनीपुर गांव निवासी युवक डांसर का काम करता है। डांसर का कछवांरोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत पड़ने वाले एक निवासिनी एक 17 वर्षीया किशोरी संग इंस्‍टाग्राम के जरिए दूर की रिश्तेदारी जोड़कर करीब आया। किशोरी बीएएमएस की तैयारी कर रही है। आरोप हैं कि करन बीते अक्टूबर माह में सारनाथ धम्म दीक्षा के बहाने किशोरी को ले गया था।

    इसके बाद धम्म प्रचार के बहाने बहला-फुसलाकर युवक बीते 11 नवंबर को खजुरी पुलिस चौकी अंतर्गत भिखारीपुर गांव में हाईवे किनारे स्थित राजपूत ढाबा के अंदर बने ओयो रूम्स ड्रीम लाइट होम स्टे में किशोरी को ले गया। ढाबा में किशोरी संग दुष्कर्म किया। किशोरी के स्वजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे जब करन के घर गए तो उसकी मां ने बताया कि करन 16 नवंबर को मुम्बई चला गया

    आरोपित की मां ने किशोरी के स्वजनों व उसके मामा को धमकी भी दी। थानाप्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि घटना के बाबत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कारवाई व मामले की जांच-पड़ताल की जा रही हैं। आरोपित डांसर फरार हैं।

    किशोरी के मोबाइल से खुला राज
    किशोरी के मोबाइल पर आ रहे फोन के जरिए दोनों के बीच की दोस्ती का राज खुला। दरअसल किशोरी की मोबाइल उसके मामा के हाथ लग गयी थी। मामा ने अपनी बहन को घटना से अवगत कराया।

    हाईवे किनारे ढाबो में हो रहे अनैतिक कार्य
    हाईवे किनारे स्थित ढाबा पर संचालको द्वारा मोटी रकम वसूल कर नवयुवकों को ठहरने हेतु अवैध रूप से कमरे दिए जाते हैं। इनसे आईडी भी नही लिए जाते। बीते दो जुलाई को रूपापुर स्थित विधान बसेरा ढाबा के कमरे में साथी युवक द्वारा अलका बिंद नामक छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना में भी ढाबा संचालक द्वारा हत्यारे का आईडी नही ली गई थी। चर्चा है कि हाईवे किनारे स्थित ढाबा संचालकों से पुलिस की जेब गर्म होती हैं। इसी के चलते इन पर कोई कारवाई नही होती।