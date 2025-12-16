Language
    वाराणसी में दंपती ने की आत्महत्या, स्‍कूल से लौटी सात साल की बेटी चीख पड़ी तो मचा हड़कंप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के रामपुर गांव में एक दंपती ने आत्महत्या कर ली। शनीदेवल राजभर (26) और उनकी पत्नी चांदनी राजभर (22) ने घर में पंखे से लटककर ...और पढ़ें

    इस घटना के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी (चौबेपुर)। क्षेत्र के रामपुर गांव में मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे एक हृदय विदारक घटना सामने आई। गांव निवासी शनीदेवल राजभर 26 वर्ष और उनकी पत्नी चांदनी राजभर 22 वर्ष ने अपने ही घर में साड़ी के सहारे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है।

    बताया गया कि दंपती की बड़ी सात साल की बेटी आदिति जब स्कूल से घर लौटी तो घर का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसने अपने माता-पिता को पंखे से लटका देखा और घबराकर बाहर निकलकर शोर मचाने लगी। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही चचेरे भाई ने चाकू से फंदे को काटकर दोनों को नीचे उतारा और पास के एक अस्पताल से डॉक्टर रामबली को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

    घटना की जानकारी मिलने पर चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रतीत होता है, लेकिन परिजनों के अनुसार घर का दरवाजा खुला था, इसलिए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

    मृतक शनी देवल के पिता शिवकुमार राजभर लोक निर्माण विभाग में नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा चाट-फुल्की फास्ट फूड की दुकान लगाता था। परिवार पर किसी प्रकार का कर्ज या विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों ने यह कदम उठाया, समझ से परे है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है।

    शनीदेवल की मां तीजा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं दोनों मासूम बेटियां आदिति 7 वर्ष और काजल 3 वर्ष अपने माता-पिता को खोने के बाद सदमे में हैं। इस दुखद घटना से गांव में कोहराम मच गया। सूचना फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।