जागरण संवाददाता, वाराणसी। राजघाट स्थित मालवीय पुल पर वाहनों का आवागमन मंगलवार को दिन में चालू रहने से लोगों ने राहत की सांस ली है। यह पुल वाराणसी और चंदौली के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जो दोनों शहरों के बीच यात्रा को सुगम बनाता है। हालांकि, एसीपी ट्रैफिक ओमवीर सिंह सिरोही ने जानकारी दी है कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे से इस पुल को पूर्ण रूप से वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा।

इस निर्णय के अनुसार, मालवीय पुल पर केवल पैदल चलने वाले लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी। इससे वाराणसी और चंदौली के बीच का सहज रास्‍ता वाहनों के लिए बंद हो जाएगा, जो निश्चित रूप से स्थानीय निवासियों और यात्रियों के लिए एक चुनौती बन सकता है।

पुल के बंद होने से पहले, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सूचित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुल के बंद होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके।

मालवीय पुल पर नए साल की शुरुआत के पूर्व ही नि‍र्माण कराने का यह निर्णय स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह पुल न केवल यातायात के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुल के बंद होने से व्यापार और अन्य गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।

वाराणसी-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (कैंट से पड़ाव मार्ग) पर स्थित मालवीय पुल (राजघाट पुल) के ड्रेनेज स्पाउट एक्सपेंशन ज्वाइंट के मरम्मत के कार्य को कराये जाने के यातायात प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया है। 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक लागू प्रतिबंध के दौरान सिर्फ पैदल ही लोग आवाजाही कर पाएंगे।

यातायात सर्किल प्रभारी कोतवाली धनंजय सिंह व रामनगर सर्किल प्रभारी पंकज तिवारी तथा लंका सर्किल प्रभारी कृष्ण प्रताप यादव यातायात सुचारु कराने की जिम्मेदारी उठाएंगे। सामने घाट पुल से केवल दो पहिया, आटो, ई-रिक्शा, हल्के चार पहिया/एंबुलेंस/शव वाहन ही आवाजाही कर पाएंगे। मरम्मत के दौरान ट्रामा सेंटर चौराहा तथा मालवीय चौराहा पर अधिक दबाव होने के करण विश्व सुंदरी पुल तथा डाफी टोल प्लाजा के बीच में पड़ने वाले लौटूबीर अंडर पास पर जर्सी बैरियर लगाया जायेगा, जिससे बीएचयू/ट्रामा सेंटर आने वाले मरीजों को जाम से निजात मिल सके।

डायवर्जन के बारे में जानिए चंदौली से वाराणसी तथा वाराणसी से चंदौली की तरफ आने-जाने वाले हल्के व भारी माल वाहकों, बसों का रामनगर चौराहे से टेंगरामोड़, विश्व सुंदरी पुल, डाफी टोल प्लाजा होते हुए अमरा अखरी व मोहन सराय तथा चन्दौली, पंचपेडवा रिंगरोड होते हुए वाराणसी शहर में आवागमन कर सकेंगे। यातायात हेल्पलाइन नंबर 7317202020 को जारी कि‍या गया है