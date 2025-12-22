वाराणसी में कफ सीरप मामले में सात और दवा फर्मों पर गिरी गाज, लाइसेंस रद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप तस्करी के मामले में औषधि विभाग ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। तस्करी के आरोप में 38 दवा फर्मों में से सात के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले 12 फर्मों के लाइसेंस भी निरस्त किए जा चुके हैं। इस प्रकार, कुल 19 दवा फर्मों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है।

दो हजार करोड़ रुपये के कफ सीरप तस्करी मामले में कोतवाली पुलिस ने 26 दवा फर्मों के अलावा शुभम जायसवाल और उसके पिता भोलानाथ प्रसाद के खिलाफ 19 नवंबर को मामला दर्ज किया था। पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) आरोपितों की तस्करी में भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। इस जांच में 12 और दवा कारोबारी आरोपित बनाए गए हैं।

औषधि विभाग सभी 38 दवा कारोबारियों के लाइसेंस को नियमों के अनुसार जांच रहा है। 33 दिनों की जांच में 50 प्रतिशत आरोपितों के दवा लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। औषधि विभाग के सहायक आयुक्त पीसी रस्तोगी ने बताया कि शेष 19 कारोबारियों की जांच जल्द ही पूरी की जाएगी।

कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में दो आरोपित गिरफ्तार मीरजापुर में कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में वांछित तीन में से दो आरोपितों, अजीत यादव और अक्षत यादव, को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ ने बताया कि औषधि निरीक्षक संतोष पटेल ने 4 दिसंबर को तीन आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

जांच में एके डिस्ट्रीब्यूटर्स मौके पर सक्रिय नहीं पाया गया। आरोपित के ड्रग लाइसेंस में लगे आधार कार्ड का पता फर्जी पाया गया। निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स को शैली ट्रेडर्स रांची से 23 हजार सीसी 100 एमएल सीरप की आपूर्ति की गई थी, लेकिन विवेचना में फर्म सक्रिय नहीं मिली।