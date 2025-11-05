वाराणसी के दालमंडी में 20 लाख रुपये बकाये पर काटे गए 22 कनेक्शन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी विश्वनाथ कारिडोर से जुड़े दालमंडी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत बिजली, जलकर और गृहकर के बकायेदारों पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। मंगलवार को बिजली विभाग ने दालमंडी में 22 घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिन पर कुल 20 लाख रुपये का बकाया था। अब तक मात्र एक लाख रुपये जमा हुए हैं।

बकायेदारों में मुआवजा मिलने को लेकर गहरा संशय व्याप्त है जिसको लेकर बिजली बिल बरतने में कोताही बरत रहे हैं। शहर के दालमंडी क्षेत्र में विद्युत विभाग ने बकायेदारों पर सख्ती दिखाते हुए पांच करोड़ रुपये के बकाये वसूली के लिए कमर कस ली है। कुल 270 उपभोक्ताओं को चिह्नित कर नोटिस दे दिया गया था। अब कनेक्शन काटकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।

नगरीय विद्युत वितरण खंड चौकाघाट के अधिशासी अभियंता सौरभ झा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मकानों पर नोटिस जारी कर बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। एक-एक घर की जांच के दौरान बकाया पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, जिससे इलाके का माहौल गरम हो चुका है। कई परिवारों को अंधेरे में धकेल दिया गया, तो कुछ ने मौके पर ही बकाया चुकाकर राहत ली।