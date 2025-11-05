Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी के दालमंडी में 20 लाख रुपये बकाये पर काटे गए 22 कनेक्शन

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में बिजली विभाग ने 20 लाख रुपये के बकाया के चलते 22 बिजली कनेक्शन काट दिए। यह कार्रवाई बकाया वसूली अभियान के तहत की गई, जिससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने की अपील की है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जलकर और गृहकर के बकायेदारों पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी विश्वनाथ कारिडोर से जुड़े दालमंडी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत बिजली, जलकर और गृहकर के बकायेदारों पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। मंगलवार को बिजली विभाग ने दालमंडी में 22 घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिन पर कुल 20 लाख रुपये का बकाया था। अब तक मात्र एक लाख रुपये जमा हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बकायेदारों में मुआवजा मिलने को लेकर गहरा संशय व्याप्त है जिसको लेकर बिजली बिल बरतने में कोताही बरत रहे हैं। शहर के दालमंडी क्षेत्र में विद्युत विभाग ने बकायेदारों पर सख्ती दिखाते हुए पांच करोड़ रुपये के बकाये वसूली के लिए कमर कस ली है। कुल 270 उपभोक्ताओं को चिह्नित कर नोटिस दे दिया गया था। अब कनेक्शन काटकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।

    नगरीय विद्युत वितरण खंड चौकाघाट के अधिशासी अभियंता सौरभ झा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मकानों पर नोटिस जारी कर बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। एक-एक घर की जांच के दौरान बकाया पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, जिससे इलाके का माहौल गरम हो चुका है। कई परिवारों को अंधेरे में धकेल दिया गया, तो कुछ ने मौके पर ही बकाया चुकाकर राहत ली।

    यह अभियान विभाग की लंबे समय से चली आ रही मुहिम का हिस्सा है। विभाग के अनुसार, कुल बकाया राशि में से अधिकांश रिहायशी कनेक्शनों से जुड़ी है। सौरभ झा ने कहा कि हमारा उद्देश्य बकायेदारों को चेतावनी देना है। नोटिस के बावजूद भुगतान न करने वालों के खिलाफ कनेक्शन काटना अंतिम विकल्प है, लेकिन हम वसूली के साथ-साथ नए कनेक्शन भी सुगम बना रहे हैं।