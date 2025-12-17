Language
    दुर्गा मंदिर से लेकर महादेव टेंपल तक... काशी के इन 10 मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार, शासन से 17.50 करोड़ जारी

    By Jayprakash Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    जेपी पांडेय, वाराणसी। काशी के प्राचीन प्रमुख 10 मंदिरों संरक्षित करने और उसके जीर्णोद्धार को लेकर शासन ने 17.50 करोड़ स्वीकृत किया है। शासन ने बजट स्वीकृत करने के साथ पर्यटन विभाग को एजेंसी तय करने के साथ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने को कहा है जिससे जीर्णोद्धार जल्द से जल्द कराया जा सके।

    डीपीआर बनाने के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों का सुझाव भी लिया जाए जिससे श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिल सके। यह भी देखा जाए कि मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। यदि सड़क खराब है तो जनप्रतिनिधियों से मदद लेकर बनवाया जाए।

    काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कई योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं और कई प्रस्तावित है। इनमें शहर के आसपास के मंदिरों को भी संरक्षित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग को प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के साथ अपने नक्शे या गाइड बुक में शामिल करने को कहा गया है। पर्यटन गाइडों को इन मंदिरों के बारे में बताने को कहा गया जिससे अधिक से अधिक पर्यटक पहुंचे।

    पर्यटकों के जाने से मिलेंगे रोजगार

    पर्यटक गांव में मंदिर में दर्शन करने के साथ वहां बेड एंड ब्रेक फास्ट स्टे होम ठहरेंगे। पर्यटकों के जाने से वहां लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। साथ ही हमारी संस्कृति से आने वाले पर्यटक परिचित होंगे। हमारी खेती और संस्कृति विश्वविख्यात है। खासकर विदेशी पर्यटक देखना चाहते हैं।

    इन मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार

    मंदिर राशि (₹)
    लहरतारा स्थित दुर्गा मंदिर एक करोड़
    सदर बाजार वाल्मिकी मंदिर दो करोड़
    भदैनी सुपार्श्वनाथ जन्मस्थली 50 लाख
    सिंधोरा स्थित हनुमान मंदिर दो करोड़
    ग्रामसभा कोटा में खाकी कुटी मंदिर दो करोड़
    मुड़ादेव स्थित महादेव मंदिर तीन करोड़
    देवरिया पूरे हनुमान मंदिर दो करोड़
    ग्रामसभा गोला स्थित हनुमान मंदिर दो करोड़
    जक्खिनी स्थित यक्षणी माता मंदिर दो करोड़
    नमोघाट स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर एक करोड़

     