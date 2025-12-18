लेंबोर्गिनी से लेकर BMW जैसी गाड़ियां, क्रूज पर शादी... यूट्यूबर अनुराग की लग्जरी लाइफस्टाइल देख दंग रह गए अधिकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव के रहने वाले मशहूर यू-ट्यूबर अनुराग द्विवेदी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम की छापेमारी के बाद अनुराग व उनके परिवार के सदस्यों के सभी बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। नवाबगंज स्थित सभी बैंकों के खाते सीज भी कर दिए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुराग द्विवेदी का लाइफस्टाइल काफी हाई क्लास था। उसके गैरेज में महंगी स्पोर्ट्स कारों का कलेक्शन था। ईडी उसके घर पर छापामारी के दौरान लेम्बोर्गिनी, BMW और मर्सिडीज सहित चार महंगी कारें बरामद कीं। जब्त कारों में 6.5 करोड़ कीमत की लेंबोर्गिनी कार भी शामिल ईडी द्वारा जब्त की गई अनुराग की चार कारों में 6.5 करोड़ कीमत की सबसे महंगी लेंबोर्गिनी कार भी है। अनुराग महंगी कारों का बेहद शौकीन है। जिसके चलते वह कपड़ों की तरह कारें बदलता है। दोस्तों से कई बीघा जमीन खरीदने का दावा कर चुके अनुराग की इन संपत्तियों की भी ईडी ने जांच शुरू की है।

दो साल पहले लखनऊ की गोल्फ सिटी में खरीदे गए फ्लैट का रुपया कहां से आया, ईडी इसकी भी जानकारी जुटा रही है। चर्चा है कि आइपीएल सट्टेबाजी में छह माह पहले लखनऊ स्थित फ्लैट पर पुलिस की रेड के बाद ही अनुराग दुबई चला गया था।