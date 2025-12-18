Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेंबोर्गिनी से लेकर BMW जैसी गाड़ियां, क्रूज पर शादी... यूट्यूबर अनुराग की लग्जरी लाइफस्टाइल देख दंग रह गए अधिकारी

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    उन्नाव के यू-ट्यूबर अनुराग द्विवेदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की छापेमारी के बाद, अनुराग और उसके परिवार के बैंक खाते सीज किए गए हैं। नवाबगंज के सभी ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव के रहने वाले मशहूर यू-ट्यूबर अनुराग द्विवेदी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम की छापेमारी के बाद अनुराग व उनके परिवार के सदस्यों के सभी बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। नवाबगंज स्थित सभी बैंकों के खाते सीज भी कर दिए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुराग द्विवेदी का लाइफस्टाइल काफी हाई क्लास था। उसके गैरेज में महंगी स्पोर्ट्स कारों का कलेक्शन था। ईडी उसके घर पर छापामारी के दौरान लेम्बोर्गिनी, BMW और मर्सिडीज सहित चार महंगी कारें बरामद कीं।

    जब्त कारों में 6.5 करोड़ कीमत की लेंबोर्गिनी कार भी शामिल

    ईडी द्वारा जब्त की गई अनुराग की चार कारों में 6.5 करोड़ कीमत की सबसे महंगी लेंबोर्गिनी कार भी है। अनुराग महंगी कारों का बेहद शौकीन है। जिसके चलते वह कपड़ों की तरह कारें बदलता है। दोस्तों से कई बीघा जमीन खरीदने का दावा कर चुके अनुराग की इन संपत्तियों की भी ईडी ने जांच शुरू की है।

    दो साल पहले लखनऊ की गोल्फ सिटी में खरीदे गए फ्लैट का रुपया कहां से आया, ईडी इसकी भी जानकारी जुटा रही है। चर्चा है कि आइपीएल सट्टेबाजी में छह माह पहले लखनऊ स्थित फ्लैट पर पुलिस की रेड के बाद ही अनुराग दुबई चला गया था।

    दुबई के क्रूज में शादी के बाद ईडी की पड़ी नजर

    लगभग 20 दिन पहले दुबई में एक क्रूज में अनुराग ने अपनी शादी की थी। कस्बा के 30 से अधिक लोग उसकी शादी में दुबई गए थे। अनुराग ने आने जाने की हवाई टिकट के अलावा अन्य सारी सुविधाएं कस्बे के करीबियों को दी थी। इसमें कुछ लोग उसके चाचा व पिता व कुछ खुद अनुराग के दोस्त शामिल थे। अब इन पर ईडी ने नजरें गड़ा दी है।