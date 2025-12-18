यूट्यूबर अनुराग और उसके परिवार के सभी बैंक खाते सीज, 18 घंटे की जांच के बाद देर रात लौटी ED की टीम

संवाद सूत्र, नवाबगंज (उन्नाव)। एक गेमिंग एप संचालक व मशहूर यू-ट्यूबर अनुराग द्विवेदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम की छापेमारी के बाद अनुराग व उनके परिवार के सदस्यों के सभी बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। नवाबगंज स्थित सभी बैंकों के खाते सीज भी कर दिए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं ईडी ने अनुराग की चार महंगी लग्जरी कारें भी जब्त कर ली हैं। बुधवार को 18 घंटे की छानबीन के बाद लौटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम अनुराग व उसके चाचा के घर से आय से जुड़े 500 पेज से अधिक दस्तावेज, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क समेत अन्य दस्तावेज अपने साथ ले गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद परिवार में खलबली मची है।

अनुराग मूलत: उन्नाव के नवाबगंज विकासखंड के गांव खजूर के रहने वाले हैं। बुधवार सुबह छह बजे प्रवर्तन निदेशालय की 16 सदस्यीय टीम ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) ने उनके व चाचा के घर एक साथ छापेमारी की थी। सूत्र बताते हैं कि टीम ने परिवार के किसी सदस्य के अंदर व बाहर जाने पर रोक लगा दी थी।

करीब 18 घंटे चली जांच के बाद टीम रात करीब 12 बजे लौट गई। इस दौरान घर की अलमारियों की चाबी ली। टीम ने जमीनों से जुड़े दस्तावेज देखे। जमीन की खरीदफरोख्त के बारे में जानकारी ली और सभी दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार जांच अधिकारी घर में रखा 100 क्विंटल धान ब्रिकी का रुपया, मेडिकल स्टोर और दवा एजेंसी का रुपया भी अपने कब्जे में लेकर कागजात दिखाने पर रिलीव करने की बात कही।

नवाबगंज में चाचा के घर से भी कुछ रुपये, जमीन के कागजात और पैन ड्राइव अपने साथ ले गई। रात लगभग नौ बजे श्यामलाल इंटर कालेज के पास एक फोटो कापी की दुकान को टीम ने खोलवाया। पैन ड्राइव व कंप्यूटर हार्ड डिस्क से कुछ प्रिंट कराने को कहा पर मशीन खराब होने पर कार्य नहीं हो सका। रात को कई स्थानों पर प्रयास हुआ पर कहीं भी प्रिंट नहीं निकल सका।

छापेमारी के दौरान एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र की कार की भी तलाशी ली गई। कार से मिले कुछ कागजात भी ईडी अपने साथ ले गई। यहां से निकली टीम टोल प्लाजा पर पहुंची और वहां के फुटेज देखे। टीम यह देखना चाहती थी कि सुबह कार्रवाई के बाद से रात तक इनके परिवार की कोई कार टोल से गुजरी तो नहीं।

चाचा व पिता ने गुरुवार को खोलीं दुकानें

ईडी की छापेमारी से बुधवार को अनुराग के पिता पूर्व प्रधान लक्ष्मीनाथ द्विवेदी का मेडिकल स्टोर व उसके चाचा पप्पू द्विवेदी की हार्डवेयर व गन शाप बंद रही थी। गुरुवार को पिता व चाचा की दुकान के शटर खुले मिले। सभी अपनी-अपनी दुकानों पर बैठे मिले। छापेमारी के डर से कोई उनके इर्द-गिर्द भटकता नजर नहीं आया।

एक दिन में तीन लाख कमाने का अनुराग कर चुके दावा

एक ब्राडकास्ट में अनुराग ने बताया कि उनके पिता व परिवार के अन्य सदस्यों का भी क्रिकेट में रुझान हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह के छह छक्कों से प्रभावित होकर उसने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा पर मंजिल न मिलने पर आनलाइन फैंटसी क्रिकेट गेमिंग में हाथ आजमाया।

उसने ब्राडकास्ट में खुद के इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि आइपीएल के समय उसकी प्रतिदिन की आय 30 लाख रुपये होती है। दो मैचों में उसने 16 करोड़ का नुकसान भी सहा पर हताश नहीं हुआ और आगे बढ़ता रहा। बताया कि पिता किसान हैं। पूर्व में उनके पास कोई कार नहीं थी। कहीं जाना होता था तो पिता किराए की बोलेरो बुक करते थे। जिसमें वह आगे बैठकर सफर का आनंद लेता था। रिश्तेदारों ने हर वक्त कमेंट कर मनोबल गिराया। अब अब पापा के लिए घर में कारों की लाइन लगा दी है।

हर फोन काल पर ईडी की नजर

मौजूदा समय में दुबई में मौजूद अनुराग व उसके परिवार के लोग किस-किस से संपर्क कर रहे हैं, इस पर ईडी की नजर है। चर्चा है कि ईडी परिवार के सभी सदस्यों व अनुराग द्वारा चलाए जा रहे सभी मोबाइल नंबरों को अपने साथ ले गई है। इसके अलावा नजदीकियों पर भी नजर गड़ा दी है।

जब्त कारों में 6.5 करोड़ कीमत की लेंबोर्गिनी कार भी शामिल

ईडी द्वारा जब्त की गई अनुराग की चार कारों में 6.5 करोड़ कीमत की सबसे महंगी लेंबोर्गिनी कार भी है। अनुराग महंगी कारों का बेहद शौकीन है। जिसके चलते वह कपड़ों की तरह कारें बदलता है। दोस्तों से कई बीघा जमीन खरीदने का दावा कर चुके अनुराग की इन संपत्तियों की भी ईडी ने जांच शुरू की है।

दो साल पहले लखनऊ की गोल्फ सिटी में खरीदे गए फ्लैट का रुपया कहां से आया, ईडी इसकी भी जानकारी जुटा रही है। चर्चा है कि आइपीएल सट्टेबाजी में छह माह पहले लखनऊ स्थित फ्लैट पर पुलिस की रेड के बाद ही अनुराग दुबई चला गया था।

दोस्तों की लिस्ट भी तैयार कर रही ईडी

अनुराग द्विवेदी के आय व्यय का ब्योरा जुटा रहे ईडी के अधिकारियों का शक है कि उसने रुपये का आदान-प्रदान अपने दोस्तों के माध्यम से भी किया है। इस पर अधिकारियों ने अनुराग के दोस्तों की लिस्ट तैयार करनी शुरू की है।चर्चा है कि इन दोस्तों व करीबियों के खातों में पिछले कुछ सालों में हुुए ट्रांजक्शन को भी ईडी खंगाल सकती है। जिससे दोस्तों व करीबियों की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है।