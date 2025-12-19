यूपी में एक्सप्रेस-वे पर दिन और रात की स्पीड लिमिट फिक्स, तेज चलाए वाहन तो कट जाएगा चालान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। घने कोहरे में यमुना व आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात हुए भीषण हादसों के बाद यूपीडा की ओर से रफ्तार पर अंकुश लगाया गया है। जिसमें चौपहिया व सभी बड़े वाहन शामिल हैं। यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरि प्रताप शाही की ओर से जारी पत्र में गति सीमा का निर्धारण किया गया है। जिसमें सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सभी चौपहिया वाहनों की रफ्तार 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक 120 की जगह 80 किमी प्रति घंटा होगी। इसके अलावा रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 60 किमी प्रति घंटा की गई है।

इसके अलावा नौ या 10 सवारी से ऊपर लेकर चलने वाले वाहन जैसे ट्रैवलर व अन्य की रफ्तार सुबह आठ बजे रात आठ बजे तक 60 किमी प्रति घंटा और रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

इसी तरह भारी वाहन की अधिकतम रफ्तार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक 50 किमी प्रति घंटा और रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 40 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पत्र में बताया गया कि यह गति सीमा 15 फरवरी या कोहरा कम होने तक पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी निर्धारित रहेगी। यूपीडा के मुख्य सुरक्षाधिकारी व कंट्रोल रूम प्रभारी सेवानिवृत्त सीओ रमेश चंद्र दुबे ने यह जानकारी दी है।

हादसों को रोकने की शुरू की गई यह कवायद यूपीडा के मुख्य सुरक्षाधिकारी रमेश चंद्र दुबे ने बताया कि हादसों की रोकथाम के लिए एक्सप्रेसवे पर लगे रिफ्लेक्टर का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। जहां पर जो खामी मिले, उसे तत्काल सही किया जाए।

नदी, तालाब या जहां कोहरा घना रहता है वहां अतिरिक्त रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर लगाए जाए। एक्सप्रेसवे पर जहां भी निर्माण संबंधी कार्य या डायवर्जन है वहां पर भी रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर और अधिक संख्या में लगाए जाएं। एक्सप्रेस वे पर सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों से अपील की गई है कि वह वाहन को निर्धारित की गई रफ्तार में ही चलाएं। इसी के साथ ही टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप पर रुक-रुक यात्रा करें।

यात्रा के दौरान इंडिकेटर जलाएं और वाहनों में आगे व पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं। साथ ही टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप के अलावा एक्सप्रेसवे पर वाहन खड़ा न करें। आपातकालीन स्थिति में यूपीडा की हेल्पलाइन नंबर 14449 पर काल करें।

इसी के साथ ही कोहरा को देखते हुए सुरक्षित यात्रा से संबंधित पोस्टर तैयार कराकर टोल प्लाजा समेत अन्य जगहों पर बंटवाएं जाएं और इसका अनाउंसमेंट भी कराया जाए। सुरक्षा टीम के लिए निर्देश दिए गए है कि टीम 24 घंटे सतर्क रहकर सुरक्षा, पेट्रोलिंग और एंबुलेंस आदि सेवाओं को उपलब्ध कराएं। अगर आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त एंबुलेंस या पेट्रोलिंग वाहन लगाए जाएं।

एसपी ने किया इंटरचेंज का निरीक्षण, रात में हटेगा डायवर्जन बेहटा मुजावर क्षेत्र के शादीपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे एक-दूसरे को क्रास कर रहे हैं। यहां दोनों एक्सप्रेस वे आने जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण कार्य चल रहा है।

निर्माण कार्य के चलते आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की एक लेन करीब डेढ़ किमी तक बंदकर वाहनों को डायवर्ट कर एक ही लेन से निकाला जा रहा है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए गुरुवार को एसपी जयप्रकाश सिंह ने डायवर्जन प्वाइंट समेत एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और अंधेरा शुरू होते ही डायवर्जन हटाने के निर्देश दिए। बीते रविवार की सुबह घना कोहरा होने से इंटरचेंज के पास 10 वाहन आपस में टकरा गए थे।