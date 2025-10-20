उन्नाव में बाइक से गिरी महिला सिपाही, सिर में गंभीर चोट लगने से मौत, शोक की लहर

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव-हरदोई मार्ग पर सफीपुर क्षेत्र के जमल्दीपुर के पास ब्रेकर से बाइक के उछलने से पीछे बैठी बांगरमऊ कोतवाली की महिला सिपाही सड़क पर गिर गई। सिर में गंभीर चोट से उसकी मौत हो गई। महिला सिपाही की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। एसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर हादसे के संबंध में जानकारी ली।

मऊ जिले के थाना दोहरीजाट क्षेत्र के बरकोला गांव निवासी 28 वर्षीय प्रियंका पत्नी बबलू यादव वर्ष 2018 बैच की महिला सिपाही थीं। पति मौजूदा समय में गोरखपुर में उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक में तैनात हैं। प्रियंका मौजूदा समय में बांगरमऊ कोतवाली में तैनात थीं।

रविवार को बरामद एक महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उसके परिवार के सदस्य के साथ बाइक से जिला अस्पताल आई थीं। मेडिकल नहीं हो पाने पर महिला को जिला अस्पताल परिसर स्थित सखी वन स्टाप में छोड़कर सिपाही प्रियंका उसके परिवार के सदस्य के साथ बाइक से बांगरमऊ लौट रहीं थी।

सफीपुर के जमल्दीपुर गांव के पास सड़क के ब्रेकर में बाइक उछल गई। पीछे बैठी महिला सिपाही प्रियंका यादव संतुलन खोने से नीचे गिर गई। सिर में गंभीर चोट से उसकी मौत हो गई। महिला सिपाही बांगरमऊ में ही किराए पर रहती थी।

बांगरमऊ कोतवाली में 8 दिसंबर 2021 को उसकी तैनाती हुई थी। इससे पहले आसीवन में तैनात थी। एक साल की बेटी भी है। एसपी जयप्रकाश सिंह व एएसपी अखिलेश सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। एसपी ने बताया कि ब्रेकर में बाइक उछलने से महिला सिपाही सड़क पर गिर गई। सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हुई है। परिवार के लोगों को जानकारी दी गई है।

एक बहन और भाई समेत स्वजन बेहाल महिला सिपाही प्रियंका की मौत की जानकारी घर पहुंचने पर स्वजन बेहाल हो गए। दीपावली त्योहार की खुशियां गम में बदल गईं। बहन खुशबू व भाई जय हिंद यादव के अलावा पिता रामचंद्र समेत परिवार के लोग चीख पड़े। सभी उन्नाव के लिए निकले हैं।