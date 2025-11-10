उन्नाव में चलती बाइक पर कूदा लंगूर, सड़क पर गिरने से महिला की मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार शाम सुमेरपुर-बक्सर मार्ग पर सुनसान जगह पर पेड़ों के बीच से निकला लंगूर चलती बाइक पर कूद गया। सड़क पर बाइक के गिरने से पीछे बैठी महिला की सिर में गंभीर चोट आने से मौत हो गई, जबकि हेलमेट लगा होने से बाइक चला रहे रिश्तेदार की जान बच गई, उसे मामूली चोटें आई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार क्षेत्र के खरगवनखेड़ा निवासी कृष्ण कुमार की 40 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी लगभग 15 दिन पहले अपने मायके कस्बा भगवंतनगर गई थी। यहां से शनिवार आठ नवंबर को बिहार क्षेत्र के मलौना में रहने वाले बहनोई के घर मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। रविवार शाम लगभग चार बजे रिश्तेदार राधेश्याम के साथ मलौना गांव से अपने मायके भगवंतनगर कस्बा जाने के लिए बाइक से निकलीं।

बिहार-बक्सर मार्ग पर गांव सरांय मनिहार गांव के पास सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों के बीच से अचानक एक लंगूर निकला और बाइक पर कूद पड़ा। लगभग 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही बाइक में पीछे बैठी सुनीता सिर के बल सड़क पर गिर गई। वहीं लहराकर बाइक भी गिर गई।

सिर में गंभीर चोट आने से सुनीता बेहोश हो गई। राहगीरों की मदद से रिश्तेदार राधेश्याम ने सुनीता को सुमेरपुर पीएचसी में भर्ती कराया। जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी स्वजन उसे जिला अस्पताल जाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में सुनीता की मौत हो गई।