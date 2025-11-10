उन्नाव में चलती बाइक पर कूदा लंगूर, सड़क पर गिरने से महिला की मौत
उन्नाव में सुमेरपुर-बक्सर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। एक लंगूर चलती बाइक पर कूद गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। महिला सुनीता देवी को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार शाम सुमेरपुर-बक्सर मार्ग पर सुनसान जगह पर पेड़ों के बीच से निकला लंगूर चलती बाइक पर कूद गया। सड़क पर बाइक के गिरने से पीछे बैठी महिला की सिर में गंभीर चोट आने से मौत हो गई, जबकि हेलमेट लगा होने से बाइक चला रहे रिश्तेदार की जान बच गई, उसे मामूली चोटें आई हैं।
बिहार क्षेत्र के खरगवनखेड़ा निवासी कृष्ण कुमार की 40 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी लगभग 15 दिन पहले अपने मायके कस्बा भगवंतनगर गई थी। यहां से शनिवार आठ नवंबर को बिहार क्षेत्र के मलौना में रहने वाले बहनोई के घर मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। रविवार शाम लगभग चार बजे रिश्तेदार राधेश्याम के साथ मलौना गांव से अपने मायके भगवंतनगर कस्बा जाने के लिए बाइक से निकलीं।
बिहार-बक्सर मार्ग पर गांव सरांय मनिहार गांव के पास सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों के बीच से अचानक एक लंगूर निकला और बाइक पर कूद पड़ा। लगभग 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही बाइक में पीछे बैठी सुनीता सिर के बल सड़क पर गिर गई। वहीं लहराकर बाइक भी गिर गई।
सिर में गंभीर चोट आने से सुनीता बेहोश हो गई। राहगीरों की मदद से रिश्तेदार राधेश्याम ने सुनीता को सुमेरपुर पीएचसी में भर्ती कराया। जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी स्वजन उसे जिला अस्पताल जाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में सुनीता की मौत हो गई।
रिश्तेदार राधेश्याम ने बताया कि जिस जगह हादसा हुआ, वह एरिया सुनसान है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं। यहां बंदरों का झुंड रहता है।
एक लंगूर अचानक पेड़ों के बीच से निकला और उसकी बाइक आती देख छलांग लगा हैंडल के पास कूदकर दूसरी दिशा में चला गया। बाइक अनियंत्रित होने से पीछे बैठी सुनीता सड़क पर गिर गई। एसओ राहुल सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।