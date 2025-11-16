पालिका परिसर में लगी पानी की टंकी की होगी मरम्मत, जांच के लिए आइआइटी से बुलाई टीम

संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। नगर पालिका गंगाघाट परिसर में लगी पानी की टंकी की मरम्मत को लेकर स्क्रैप व वहां जमा कूड़ा कचरा हटाए जाने का काम शुरू करा दिया गया है। बीते जुलाई माह जल निगम के अधिकारियों ने जांच कराने के लिए आइआइटी से टीम बुलवाई थी। जिसमें यह जांच होनी थी कि यह टंकी आगे काम करने के योग्य है या नहीं। आइआइटी से पानी की टंकी की मजबूती की जांच रिपोर्ट जल निगम के अधिकारियों को दी जा चुकी है।जिसमें पानी की टंकी की मरम्मत कराकर इसे जल निगम उपयोग में लेगा।



पानी की टंकी की मरम्मत को लेकर नगर पालिका ने जल निगम के अधिशासी अभियंता के निर्देश पर टंकी व उसके पास जमा स्क्रैप हटाए जाने का कार्य शनिवार से प्रारंभ करा दिया है।टंकी के नीचे व आस पास जमा स्क्रैप व कूड़ा कचरा हटाने के बाद टंकी की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।