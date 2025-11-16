Language
    पालिका परिसर में लगी पानी की टंकी की होगी मरम्मत, जांच के लिए आइआइटी से बुलाई टीम

    By Anil Awasthi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:56 AM (IST)

    नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित पानी की टंकी की मरम्मत की जाएगी। टंकी की जांच के लिए आइआइटी से एक टीम को बुलाया गया है, जो टंकी की संरचना का मूल्यांकन करेगी। पालिका प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मरम्मत कार्य तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया है।

    संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। नगर पालिका गंगाघाट परिसर में लगी पानी की टंकी की मरम्मत को लेकर स्क्रैप व वहां जमा कूड़ा कचरा हटाए जाने का काम शुरू करा दिया गया है। बीते जुलाई माह जल निगम के अधिकारियों ने जांच कराने के लिए आइआइटी से टीम बुलवाई थी। जिसमें यह जांच होनी थी कि यह टंकी आगे काम करने के योग्य है या नहीं। आइआइटी से पानी की टंकी की मजबूती की जांच रिपोर्ट जल निगम के अधिकारियों को दी जा चुकी है।जिसमें पानी की टंकी की मरम्मत कराकर इसे जल निगम उपयोग में लेगा।

    पानी की टंकी की मरम्मत को लेकर नगर पालिका ने जल निगम के अधिशासी अभियंता के निर्देश पर टंकी व उसके पास जमा स्क्रैप हटाए जाने का कार्य शनिवार से प्रारंभ करा दिया है।टंकी के नीचे व आस पास जमा स्क्रैप व कूड़ा कचरा हटाने के बाद टंकी की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

    इस संबंध में जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज रंजन झा ने बताया कि पानी की टंकी के नीचे से स्क्रैप व कूड़ा कचरा हटाने के लिए पालिका से कहा गया है। वहां से स्क्रैप व कूड़ा हटने के बाद जल निगम पानी की टंकी का कार्य शुरू करा देगा।